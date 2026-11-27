(Zonebourse.com) - Lundi 30 novembre 2026
08h00 : Ventes au détail (annuel) (Allemagne)
08h00 : Ventes au détail (mensuel) (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (mensuel) prel (Allemagne)
14h00 : Taux d'inflation (annuel) prel (Allemagne)
15h45 : Indice Chicago PMI (États-Unis)
16h30 : Dallas indice manufacturier de la Fed (États-Unis)
Mardi 1er décembre 2026
11h00 : Taux d'inflation (mensuel) de flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation (annuel) de flash (Zone Euro)
11h00 : Taux d'inflation de base (annuel) flash (Zone Euro)
16h00 : Indice ISM manufacturier (États-Unis)
16h00 : Indice ISM manufacturier emploi (États-Unis)
16h00 : JOLTs offres d'emploi (États-Unis)
Mercredi 2 décembre 2026
11h00 : Taux de chômage (Zone Euro)
14h15 : Créations d'emplois ADP (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)
Jeudi 3 décembre 2026
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
16h00 : Indice ISM services (États-Unis)
16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (États-Unis)
Vendredi 4 décembre 2026
08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)
08h45 : Balance commerciale (France)
11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)
14h30 : Taux de chômage (États-Unis)
14h30 : Taux de participation (États-Unis)
14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)
16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs prel (États-Unis)
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