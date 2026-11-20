(Zonebourse.com) - Lundi 23 novembre
09h15 : Indice PMI Services Flash (France)
09h15 : Indice PMI Manufacturier Flash (France)
09h15 : Indice PMI Composite Flash (France)
09h30 : Indice PMI Services Flash (Allemagne)
09h30 : Indice PMI Composite Flash (Allemagne)
09h30 : Indice PMI Manufacturier Flash (Allemagne)
10h00 : Indice PMI Services Flash (Zone Euro)
10h00 : Indice PMI Composite Flash (Zone Euro)
10h00 : Indice PMI Manufacturier Flash (Zone Euro)
14h30 : Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago (États-Unis)
15h45 : Indice PMI Composite Flash (États-Unis)
15h45 : Indice PMI Services Flash (États-Unis)
15h45 : Indice PMI Manufacturier Flash (États-Unis)
Mardi 24 novembre
10h00 : Ifo Climat des Affaires (Allemagne)
15h00 : Indice S&P/Case-Shiller du Prix des Logements (Annuel) (États-Unis)
16h00 : Confiance des Consommateurs - Conference Board (États-Unis)
Mercredi 25 novembre
01h30 : IPC Moyenne Tronquée (Annuel) (Australie)
08h45 : Confiance des Consommateurs (France)
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Croissance du PIB (Trimestriel) 2ème Est (États-Unis)
14h30 : Dépenses personnelles (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des Prix PIB (Trimestriel) 2nd Est (États-Unis)
14h30 : Bénéfices des Sociétés (Trimestriel) Prel (États-Unis)
14h30 : Revenu personnel (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des Prix PCE (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Commandes de Biens Durables hors Transportation (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des Prix PCE (Annuel) (États-Unis)
14h30 : Indice des Prix Base PCE (Mensuel) (États-Unis)
14h30 : Commandes de Biens Durables (Mensuel) (États-Unis)
16h00 : Ventes de Logements Neufs (Mensuel) (États-Unis)
16h30 : Changement de stocks d'essence EIA (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Jeudi 26 novembre
08h00 : GfK de Confiance des Consommateurs (Allemagne)
11h00 : Confiance des Consommateurs (Espagne)
12h00 : Demande de Prestations de Chômage (France)
13h30 : Comptes de la Réunion de la Politique Monétaire de la BCE (Zone Euro)
Vendredi 27 novembre
08h45 : Taux d'Inflation (Mensuel) Prel (France)
08h45 : Taux d'Inflation (Annuel) Prel (France)
09h00 : Taux d'Inflation (Annuel) Prel (Espagne)
09h55 : Taux de Chômage (Allemagne)
09h55 : Évolution du Nombre de Chômeurs (Allemagne)
11h00 : Sentiment Économique (Zone Euro)
14h30 : Stocks au Détail Ex Autos (Mensuel) Adv (États-Unis)
14h30 : Stocks en Gros (Mensuel) Adv (États-Unis)
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