Agenda Macro Zonebourse : semaine du 16 au 20 novembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 16 novembre
11h00 : Production industrielle (mensuel) (Zone Euro)
14h30 : Indice Empire State Manufacturing (États-Unis)
Mardi 17 novembre
11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)
14h30 : Ventes au détail (mensuel) (États-Unis)
14h30 : Prix à l'exportation (mensuel) (États-Unis)
15h15 : Production industrielle (mensuel) (États-Unis)
16h00 : Indice du marché de logement NAHB (États-Unis)
22h30 : Changement de stock d'huile brute API (États-Unis)
Mercredi 18 novembre
14h30 : Permis de construire prél (États-Unis)
14h30 : Mises en chantier (États-Unis)
15h25 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)
16h00 : Promesses de ventes (annuel) (États-Unis)
16h00 : Promesses de ventes (mensuel) (États-Unis)
16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)
Jeudi 19 novembre
14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)
14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)
Vendredi 20 novembre
08h00 : Prix à la production (annuel) (Allemagne)
08h45 : Confiance des entreprises (France)
16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (États-Unis)
16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)
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