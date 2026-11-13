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Agenda Macro Zonebourse : semaine du 16 au 20 novembre 2026
information fournie par AOF 13/11/2026 à 16:05

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(Zonebourse.com) - Lundi 16 novembre

11h00 : Production industrielle (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Indice Empire State Manufacturing (États-Unis)

Mardi 17 novembre

11h00 : Indice du sentiment économique ZEW (Allemagne)

14h30 : Ventes au détail (mensuel) (États-Unis)

14h30 : Prix à l'exportation (mensuel) (États-Unis)

15h15 : Production industrielle (mensuel) (États-Unis)

16h00 : Indice du marché de logement NAHB (États-Unis)

22h30 : Changement de stock d'huile brute API (États-Unis)

Mercredi 18 novembre

14h30 : Permis de construire prél (États-Unis)

14h30 : Mises en chantier (États-Unis)

15h25 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)

16h00 : Promesses de ventes (annuel) (États-Unis)

16h00 : Promesses de ventes (mensuel) (États-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (États-Unis)

Jeudi 19 novembre

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (États-Unis)

14h30 : Indice manufacturier Fed de Philadelphie (États-Unis)

Vendredi 20 novembre

08h00 : Prix à la production (annuel) (Allemagne)

08h45 : Confiance des entreprises (France)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs (États-Unis)

16h00 : Confiance des consommateurs flash (Zone Euro)

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