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Agenda Macro Zonebourse : le 6 novembre 2026
information fournie par AOF 05/11/2026 à 18:17

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08h45 : Balance commerciale (France)

11h00 : Ventes au détail (mensuel) (Zone Euro)

14h30 : Taux de chômage (États-Unis)

14h30 : Créations d'emplois dans le secteur non agricole (États-Unis)

14h30 : Taux de chômage (Canada)

16h00 : Indice Michigan de confiance des consommateurs prél (États-Unis)

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