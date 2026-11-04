Agenda Macro Zonebourse : le 5 novembre 2026

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Inass Touloub, retrouvée en 1987 au bord de l'A10, portait des "lésions partout", a déclaré mercredi une experte au procès des parents, où la diffusion des photos du corps martyrisé de la fillette a provoqué un malaise de la mère et la suspension de l'audience. ...
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par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mercredi, portés par la conviction des investisseurs que la nouvelle majorité au Congrès américain après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, n'entraînera pas de changements ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•04.11.2026•18:38•
"Le sujet ce n'est pas Glucksmann. C'est : 'Est-ce que quelqu'un est en mesure de se placer au second tour ?'", souligne l'entourage de l'ancien président. L'horizon politique "n'est pas encore dégagé". Alors François Hollande va encore attendre un peu avant d'annoncer ...
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La Bourse de Paris a fini en nette hausse mercredi, saluant la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, qui a également provoqué une forte détente du taux d'emprunt français à échéance dix ans. Le CAC 40 a pris 1,96% à 8.177,89 points, ...
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