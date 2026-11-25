(Zonebourse.com) - 08h00 : Gfk de confiance des consommateurs (Allemagne)
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L'un est le candidat désigné du PS pour la présidentielle et cherche à unifier le parti derrière lui. Le second attend son heure patiemment. Raphaël Glucksmann et François Hollande étaient tous les deux mercredi au Salon des maires, mais ne se sont pas croisés. ... Lire la suite
Nvidia a accepté de verser 290 millions de dollars pour solder une procédure entamée en 2018 par des actionnaires qui accusaient le géant américain des puces d'avoir trompé les investisseurs sur l'importance des cryptomonnaies dans son activité. Cette résolution ... Lire la suite
Après des débuts mouvementés, Teddy Riner a tenté de remettre sa campagne sur les rails avec une promenade dans les allées de l'incontournable Salon des maires mercredi, sans réussir à échapper à la cohue et à la polémique. Le judoka était attendu sur place par ... Lire la suite
par Tom Westbrook et Sruthi Shankar SINGAPOUR/BENGALURU, 25 novembre (Reuters) - Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement bondi mercredi, tandis que certaines obligations ont chuté, soulignant l'inquiétude ... Lire la suite
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