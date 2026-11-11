Agenda Macro Zonebourse : le 12 novembre 2026

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Les quotidiens Le Monde et Ouest-France ont dénoncé mercredi une entrave à la liberté d'informer après l'annonce de l'interdiction d'entrée en Russie des journalistes Ariane Chemin et Paul Gogo, en réponse à l'expulsion de la chroniqueuse pro-Kremlin Xenia Fedorova. ...
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information fournie par AFP Video•11.11.2026•17:45•
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères annonce que la Russie a interdit l’entrée sur son territoire à deux députés français et à deux journalistes, en représailles à l’expulsion de France de la commentatrice pro-Kremlin Xenia Fedorova.
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