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AGENDA-La semaine des résultats aux États-Unis : ce qui nous attend
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 18:00

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Agenda des résultats des entreprises de l'indice américain (.SPX) pour la semaine à venir.

RÉSULTATS AMÉRICAINS

Date de début

Heure de début

RIC

Nom de la société

Nom de l'événement

16 novembre 2026

BMO

TSN

Tyson Foods Inc

Publication des résultats de Tyson Foods Inc. pour le 4e trimestre 2026

17 novembre 2026

AMC

NVDA.O

NVIDIA Corporation

Publication des résultats du 3e trimestre 2027 de NVIDIA Corp

17 novembre 2026

BMO

HD

The Home Depot, Inc.

Communiqué de résultats du 3e trimestre 2026 de The Home Depot, Inc.

17 novembre 2026

BMO

DIS

The Walt Disney Company

Résultats du 4e trimestre 2026 de The Walt Disney Company

18 novembre 2026

AMC

P

Everpure Inc

3e trimestre 2027 Publication des résultats d'Everpure, Inc

18 novembre 2026

AMC

PANW.O

Palo Alto Networks, Inc.

Communiqué de presse sur les résultats du 1er trimestre 2027 de Palo Alto Networks Inc.

18 novembre 2026

BMO

TJX

The TJX Companies, Inc.

Communiqué de résultats du 3e trimestre 2027 de The TJX Companies, Inc.

18 novembre 2026

BMO

LOW

Lowe's Companies Inc

Communiqué de presse sur les résultats de Lowe's Companies Inc. pour le 3e trimestre 2026

18 novembre 2026

BMO

PGR

The Progressive Corporation

Octobre 2026 Publication des résultats de The Progressive Corporation

18 novembre 2026

BMO

TGT

Target Corp

Communiqué de presse sur les résultats de Target Corp pour le troisième trimestre 2026

19 novembre 2026

AMC

INTU.O

Intuit Inc.

Publication des résultats d'Intuit Inc. pour le 1er trimestre 2027

19 novembre 2026

AMC

KEYS

Keysight Technologies, Inc.

Communiqué de résultats de Keysight Technologies Inc. pour le 4e trimestre 2026

19 novembre 2026

AMC

ROST.O

Ross Stores Inc

Communiqué sur les résultats du 3e trimestre 2026 de Ross Stores Inc

19 novembre 2026

BMO

WSM

Williams-Sonoma Inc

Communiqué sur les résultats du troisième trimestre 2026 de Williams-Sonoma Inc

19 novembre 2026

07h00

WMT.O

Walmart Inc.

Publication des résultats du 3e trimestre 2027 de Walmart Inc.

** Toutes les heures sont indiquées en heure d'été des États-Unis (EDT), ou AMC (« après la clôture des marchés américains »), ou BMO (« avant l'ouverture des marchés américains »), ou DBH (« pendant les heures d'ouverture des marchés américains »), ou laissées vides si elles ne sont pas connues.

** Cet agenda ne fournit pas les estimations du BPA. Les chiffres du BPA peuvent être consultés dans Workspace.

Étapes à suivre dans Workspace pour récupérer les estimations du BPA:-

Indicateur Workspace:> Guide des actions:> Principaux indices:> S&P 500:> Événements:> Sélectionner les types d’événements:> Sélectionner la société:> Estimations

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

HOME DEPOT
348,940 USD NYSE +0,19%
KEYSIGHT TECHNOL
297,900 USD NYSE -2,07%
LOWE'S COM
227,600 USD NYSE +0,06%
NVIDIA
160,8585 USD NASDAQ -3,21%
PALO ALTO NETWORKS
321,0600 USD NASDAQ -0,50%
PROGRESSIVE (OHI
235,860 USD NYSE +0,14%
ROSS STORES
232,9050 USD NASDAQ -1,83%
S&P 500 INDEX
7 531,32 Pts CBOE -0,80%
TARGET
160,995 USD NYSE +0,03%
TJX COMPANIES
134,642 USD NYSE -0,97%
TYSON FOODS -A-
59,965 USD NYSE +1,17%
WALMART
128,1800 USD NASDAQ +1,58%
WALT DISNEY
119,200 USD NYSE +0,81%
WILLIAMS-SONOMA
251,430 USD NYSE +0,38%
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