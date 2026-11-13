information fournie par Reuters • 13/11/2026 à 18:00

AGENDA-La semaine des résultats aux États-Unis : ce qui nous attend

Agenda des résultats des entreprises de l'indice américain (.SPX) pour la semaine à venir.

RÉSULTATS AMÉRICAINS

Date de début Heure de début RIC Nom de la société Nom de l'événement 16 novembre 2026 BMO TSN Tyson Foods Inc Publication des résultats de Tyson Foods Inc. pour le 4e trimestre 2026 17 novembre 2026 AMC NVDA.O NVIDIA Corporation Publication des résultats du 3e trimestre 2027 de NVIDIA Corp 17 novembre 2026 BMO HD The Home Depot, Inc. Communiqué de résultats du 3e trimestre 2026 de The Home Depot, Inc. 17 novembre 2026 BMO DIS The Walt Disney Company Résultats du 4e trimestre 2026 de The Walt Disney Company 18 novembre 2026 AMC P Everpure Inc 3e trimestre 2027 Publication des résultats d'Everpure, Inc 18 novembre 2026 AMC PANW.O Palo Alto Networks, Inc. Communiqué de presse sur les résultats du 1er trimestre 2027 de Palo Alto Networks Inc. 18 novembre 2026 BMO TJX The TJX Companies, Inc. Communiqué de résultats du 3e trimestre 2027 de The TJX Companies, Inc. 18 novembre 2026 BMO LOW Lowe's Companies Inc Communiqué de presse sur les résultats de Lowe's Companies Inc. pour le 3e trimestre 2026 18 novembre 2026 BMO PGR The Progressive Corporation Octobre 2026 Publication des résultats de The Progressive Corporation 18 novembre 2026 BMO TGT Target Corp Communiqué de presse sur les résultats de Target Corp pour le troisième trimestre 2026 19 novembre 2026 AMC INTU.O Intuit Inc. Publication des résultats d'Intuit Inc. pour le 1er trimestre 2027 19 novembre 2026 AMC KEYS Keysight Technologies, Inc. Communiqué de résultats de Keysight Technologies Inc. pour le 4e trimestre 2026 19 novembre 2026 AMC ROST.O Ross Stores Inc Communiqué sur les résultats du 3e trimestre 2026 de Ross Stores Inc 19 novembre 2026 BMO WSM Williams-Sonoma Inc Communiqué sur les résultats du troisième trimestre 2026 de Williams-Sonoma Inc 19 novembre 2026 07h00 WMT.O Walmart Inc. Publication des résultats du 3e trimestre 2027 de Walmart Inc.

** Toutes les heures sont indiquées en heure d'été des États-Unis (EDT), ou AMC (« après la clôture des marchés américains »), ou BMO (« avant l'ouverture des marchés américains »), ou DBH (« pendant les heures d'ouverture des marchés américains »), ou laissées vides si elles ne sont pas connues.

** Cet agenda ne fournit pas les estimations du BPA. Les chiffres du BPA peuvent être consultés dans Workspace.

Étapes à suivre dans Workspace pour récupérer les estimations du BPA:-

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