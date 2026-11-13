AGENDA-La semaine des résultats aux États-Unis : ce qui nous attend

Agenda des résultats des entreprises de l'indice américain (.SPX) pour la semaine à venir.
RÉSULTATS AMÉRICAINS
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Date de début
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Heure de début
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RIC
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Nom de la société
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Nom de l'événement
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16 novembre 2026
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BMO
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TSN
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Tyson Foods Inc
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Publication des résultats de Tyson Foods Inc. pour le 4e trimestre 2026
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17 novembre 2026
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AMC
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NVDA.O
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NVIDIA Corporation
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Publication des résultats du 3e trimestre 2027 de NVIDIA Corp
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17 novembre 2026
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BMO
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HD
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The Home Depot, Inc.
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Communiqué de résultats du 3e trimestre 2026 de The Home Depot, Inc.
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17 novembre 2026
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BMO
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DIS
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The Walt Disney Company
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Résultats du 4e trimestre 2026 de The Walt Disney Company
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18 novembre 2026
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AMC
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P
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Everpure Inc
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3e trimestre 2027 Publication des résultats d'Everpure, Inc
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18 novembre 2026
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AMC
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PANW.O
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Palo Alto Networks, Inc.
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Communiqué de presse sur les résultats du 1er trimestre 2027 de Palo Alto Networks Inc.
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18 novembre 2026
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BMO
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TJX
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The TJX Companies, Inc.
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Communiqué de résultats du 3e trimestre 2027 de The TJX Companies, Inc.
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18 novembre 2026
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BMO
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LOW
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Lowe's Companies Inc
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Communiqué de presse sur les résultats de Lowe's Companies Inc. pour le 3e trimestre 2026
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18 novembre 2026
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BMO
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PGR
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The Progressive Corporation
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Octobre 2026 Publication des résultats de The Progressive Corporation
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18 novembre 2026
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BMO
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TGT
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Target Corp
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Communiqué de presse sur les résultats de Target Corp pour le troisième trimestre 2026
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19 novembre 2026
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AMC
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INTU.O
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Intuit Inc.
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Publication des résultats d'Intuit Inc. pour le 1er trimestre 2027
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19 novembre 2026
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AMC
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KEYS
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Keysight Technologies, Inc.
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Communiqué de résultats de Keysight Technologies Inc. pour le 4e trimestre 2026
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19 novembre 2026
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AMC
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ROST.O
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Ross Stores Inc
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Communiqué sur les résultats du 3e trimestre 2026 de Ross Stores Inc
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19 novembre 2026
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BMO
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WSM
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Williams-Sonoma Inc
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Communiqué sur les résultats du troisième trimestre 2026 de Williams-Sonoma Inc
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19 novembre 2026
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07h00
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WMT.O
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Walmart Inc.
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Publication des résultats du 3e trimestre 2027 de Walmart Inc.
** Toutes les heures sont indiquées en heure d'été des États-Unis (EDT), ou AMC (« après la clôture des marchés américains »), ou BMO (« avant l'ouverture des marchés américains »), ou DBH (« pendant les heures d'ouverture des marchés américains »), ou laissées vides si elles ne sont pas connues.
** Cet agenda ne fournit pas les estimations du BPA. Les chiffres du BPA peuvent être consultés dans Workspace.
Étapes à suivre dans Workspace pour récupérer les estimations du BPA:-
Indicateur Workspace:> Guide des actions:> Principaux indices:> S&P 500:> Événements:> Sélectionner les types d’événements:> Sélectionner la société:> Estimations(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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