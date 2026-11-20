Agenda des résultats des entreprises américaines (.SPX) pour la semaine à venir.
RÉSULTATS AMÉRICAINS
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Date de début
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Heure de début
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RIC
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Nom de la société
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Nom de l'événement
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23 novembre 2026
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AMC
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J.N
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Jacobs Solutions Inc
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Publication des résultats de Jacobs Solutions Inc. pour le 4e trimestre 2026
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23 novembre 2026
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AMC
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HPE.N
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Hewlett Packard Enterprise Company
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Communiqué de presse sur les résultats du 4e trimestre 2026 de Hewlett Packard Enterprise Co
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23 novembre 2026
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AMC
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A.N
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Agilent Technologies Inc
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Publication des résultats d'Agilent Technologies Inc. pour le 4e trimestre 2026
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24 novembre 2026
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AMC
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ADSK.OQ
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Autodesk, Inc.
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Communiqué sur les résultats d'Autodesk Inc. pour le 3e trimestre 2027
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24 novembre 2026
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AMC
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DELL.N
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Dell Technologies Inc
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Publication des résultats du troisième trimestre 2027 de Dell Technologies Inc
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24 novembre 2026
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AMC
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HPQ.N
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HP Inc
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Publication des résultats du 4e trimestre 2026 de HP Inc
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24 novembre 2026
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AMC
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WDAY.OQ
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Workday, Inc.
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Publication des résultats de Workday, Inc. pour le 3e trimestre 2027
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24 novembre 2026
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BMO
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BBY.N
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Best Buy Co., Inc.
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Communiqué de résultats de Best Buy Co., Inc. pour le 3e trimestre 2027
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24 novembre 2026
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BMO
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DLTR.OQ
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Dollar Tree Inc
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Communiqué sur les résultats du 3e trimestre 2026 de Dollar Tree Inc
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24 novembre 2026
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07h00
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ADI.OQ
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Analog Devices, Inc.
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Publication des résultats d'Analog Devices, Inc. pour le 4e trimestre 2026
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24 novembre 2026
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07h00
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SJM.N
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The J. M. Smucker Company
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Communiqué de presse sur les résultats de The J. M. Smucker Company pour le 2e trimestre 2027
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24 novembre 2026
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06h45
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MDT.N
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Medtronic PLC
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Résultats financiers du deuxième trimestre 2027 de Medtronic PLC
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25 novembre 2026
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BMO
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DE.N
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Deere & Co
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Publication des résultats de Deere & Co pour le 4e trimestre 2026
** Toutes les heures sont indiquées en heure d'été des États-Unis (EDT), ou AMC “après la clôture des marchés américains”, ou BMO “avant l'ouverture des marchés américains”, ou DBH “pendant les heures d'ouverture des marchés américains”, ou laissées vides si elles ne sont pas connues.
** Cet agenda ne fournit pas les estimations du BPA. Les chiffres du BPA peuvent être consultés dans Workspace.
Étapes à suivre dans Workspace pour consulter les estimations du BPA:
Indicateur Workspace:> Guide des actions:> Principaux indices:> S&P 500:> Événements:> Sélectionner les types d’événements:> Sélectionner la société:> Estimations(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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