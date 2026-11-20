information fournie par Reuters • 20/11/2026 à 18:00

AGENDA-La semaine des résultats aux États-Unis : ce qui nous attend

Agenda des résultats des entreprises américaines (.SPX) pour la semaine à venir.

RÉSULTATS AMÉRICAINS

Date de début Heure de début RIC Nom de la société Nom de l'événement 23 novembre 2026 AMC J.N Jacobs Solutions Inc Publication des résultats de Jacobs Solutions Inc. pour le 4e trimestre 2026 23 novembre 2026 AMC HPE.N Hewlett Packard Enterprise Company Communiqué de presse sur les résultats du 4e trimestre 2026 de Hewlett Packard Enterprise Co 23 novembre 2026 AMC A.N Agilent Technologies Inc Publication des résultats d'Agilent Technologies Inc. pour le 4e trimestre 2026 24 novembre 2026 AMC ADSK.OQ Autodesk, Inc. Communiqué sur les résultats d'Autodesk Inc. pour le 3e trimestre 2027 24 novembre 2026 AMC DELL.N Dell Technologies Inc Publication des résultats du troisième trimestre 2027 de Dell Technologies Inc 24 novembre 2026 AMC HPQ.N HP Inc Publication des résultats du 4e trimestre 2026 de HP Inc 24 novembre 2026 AMC WDAY.OQ Workday, Inc. Publication des résultats de Workday, Inc. pour le 3e trimestre 2027 24 novembre 2026 BMO BBY.N Best Buy Co., Inc. Communiqué de résultats de Best Buy Co., Inc. pour le 3e trimestre 2027 24 novembre 2026 BMO DLTR.OQ Dollar Tree Inc Communiqué sur les résultats du 3e trimestre 2026 de Dollar Tree Inc 24 novembre 2026 07h00 ADI.OQ Analog Devices, Inc. Publication des résultats d'Analog Devices, Inc. pour le 4e trimestre 2026 24 novembre 2026 07h00 SJM.N The J. M. Smucker Company Communiqué de presse sur les résultats de The J. M. Smucker Company pour le 2e trimestre 2027 24 novembre 2026 06h45 MDT.N Medtronic PLC Résultats financiers du deuxième trimestre 2027 de Medtronic PLC 25 novembre 2026 BMO DE.N Deere & Co Publication des résultats de Deere & Co pour le 4e trimestre 2026

** Toutes les heures sont indiquées en heure d'été des États-Unis (EDT), ou AMC “après la clôture des marchés américains”, ou BMO “avant l'ouverture des marchés américains”, ou DBH “pendant les heures d'ouverture des marchés américains”, ou laissées vides si elles ne sont pas connues.

** Cet agenda ne fournit pas les estimations du BPA. Les chiffres du BPA peuvent être consultés dans Workspace.

Étapes à suivre dans Workspace pour consulter les estimations du BPA:

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