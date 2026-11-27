information fournie par Reuters • 27/11/2026 à 18:00

AGENDA-La semaine des résultats aux États-Unis

Agenda des résultats des entreprises américaines (.SPX) pour la semaine à venir.

RÉSULTATS AMÉRICAINS

Date de début Heure de début RIC Nom de la société Nom de l'événement 1er décembre 2026 AMC MRVL.O Marvell Technology, Inc. Publication des résultats du troisième trimestre 2027 de Marvell Technology Inc. 1er décembre 2026 AMC OKTA.O Okta, Inc. Communiqué de résultats d'Okta Inc. pour le 3e trimestre 2027 1er décembre 2026 AMC NTAP.O NetApp Inc Publication des résultats de NetApp Inc. pour le 2e trimestre 2027 1er décembre 2026 BMO CPRT.O Copart, Inc. Publication des résultats de Copart Inc. pour le 1er trimestre 2027 2 décembre 2026 AMC CRM Salesforce, Inc. Communiqué de résultats du 3e trimestre 2027 de Salesforce, Inc. 3 décembre 2026 16 h 15 COO.O The Cooper Companies, Inc. Communiqué de presse sur les résultats de Cooper Companies, Inc. pour le 4e trimestre 2026 3 décembre 2026 AMC VEEV Veeva Systems Inc. Communiqué de résultats du 3e trimestre 2027 de Veeva Systems Inc. 3 décembre 2026 AMC ULTA.O Ulta Beauty Inc Communiqué de résultats du 3e trimestre 2026 d'Ulta Beauty Inc 3 décembre 2026 BMO KR Kroger Co Publication des résultats du troisième trimestre 2026 de Kroger Co 3 décembre 2026 BMO HRL Hormel Foods Corp Publication des résultats du 4e trimestre 2026 de Hormel Foods Corp 3 décembre 2026 BMO DG Dollar General Corp Communiqué sur les résultats du 3e trimestre 2026 de Dollar General Corp 3 décembre 2026 08 h 00 BFb Brown-Forman Corporation Publication des résultats du 2e trimestre 2027 de Brown-Forman Corp

** Toutes les heures sont indiquées en heure d'été des États-Unis (EDT), ou AMC ("après la clôture des marchés américains"), ou BMO ("avant l'ouverture des marchés américains"), ou DBH ("pendant les heures d'ouverture des marchés américains"), ou laissées vides si elles ne sont pas connues.

** Cet agenda ne fournit pas les estimations du BPA. Les chiffres du BPA peuvent être consultés dans Workspace.

Étapes à suivre dans Workspace pour récupérer les estimations du BPA:

Indicateur Workspace -> Guide des actions -> Principaux indices -> S&P 500 -> Événements -> Sélectionner les types d'événements -> Sélectionner la société -> Estimations