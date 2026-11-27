Agenda des résultats des entreprises américaines (.SPX) pour la semaine à venir.
RÉSULTATS AMÉRICAINS
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Date de début
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Heure de début
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RIC
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Nom de la société
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Nom de l'événement
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1er décembre 2026
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AMC
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MRVL.O
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Marvell Technology, Inc.
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Publication des résultats du troisième trimestre 2027 de Marvell Technology Inc.
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1er décembre 2026
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AMC
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OKTA.O
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Okta, Inc.
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Communiqué de résultats d'Okta Inc. pour le 3e trimestre 2027
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1er décembre 2026
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AMC
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NTAP.O
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NetApp Inc
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Publication des résultats de NetApp Inc. pour le 2e trimestre 2027
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1er décembre 2026
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BMO
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CPRT.O
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Copart, Inc.
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Publication des résultats de Copart Inc. pour le 1er trimestre 2027
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2 décembre 2026
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AMC
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CRM
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Salesforce, Inc.
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Communiqué de résultats du 3e trimestre 2027 de Salesforce, Inc.
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3 décembre 2026
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16 h 15
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COO.O
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The Cooper Companies, Inc.
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Communiqué de presse sur les résultats de Cooper Companies, Inc. pour le 4e trimestre 2026
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3 décembre 2026
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AMC
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VEEV
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Veeva Systems Inc.
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Communiqué de résultats du 3e trimestre 2027 de Veeva Systems Inc.
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3 décembre 2026
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AMC
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ULTA.O
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Ulta Beauty Inc
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Communiqué de résultats du 3e trimestre 2026 d'Ulta Beauty Inc
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3 décembre 2026
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BMO
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KR
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Kroger Co
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Publication des résultats du troisième trimestre 2026 de Kroger Co
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3 décembre 2026
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BMO
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HRL
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Hormel Foods Corp
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Publication des résultats du 4e trimestre 2026 de Hormel Foods Corp
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3 décembre 2026
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BMO
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DG
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Dollar General Corp
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Communiqué sur les résultats du 3e trimestre 2026 de Dollar General Corp
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3 décembre 2026
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08 h 00
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BFb
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Brown-Forman Corporation
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Publication des résultats du 2e trimestre 2027 de Brown-Forman Corp
** Toutes les heures sont indiquées en heure d'été des États-Unis (EDT), ou AMC ("après la clôture des marchés américains"), ou BMO ("avant l'ouverture des marchés américains"), ou DBH ("pendant les heures d'ouverture des marchés américains"), ou laissées vides si elles ne sont pas connues.
** Cet agenda ne fournit pas les estimations du BPA. Les chiffres du BPA peuvent être consultés dans Workspace.
Étapes à suivre dans Workspace pour récupérer les estimations du BPA:
Indicateur Workspace -> Guide des actions -> Principaux indices -> S&P 500 -> Événements -> Sélectionner les types d'événements -> Sélectionner la société -> Estimations(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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