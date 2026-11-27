(Heure de Paris)
LUNDI 30 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - 13h30 - La cour d'appel de Paris rend sa décision dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2007
PARIS - 13h30 - L'acteur Omar Sy jugé devant le tribunal judiciaire de Paris pour une altercation avec des agents SNCF à la gare de Lyon en mai 2025. Il est poursuivi pour "violence, menace et outrage sur personne chargée d’une mission de service public"
NICE/CANNES - La préfecture des Alpes-Maritimes organise un exercice de sécurité civile sur le risque d'un "tsunami"
MOSCOU - Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à Moscou pour des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine (jusqu'au 2 décembre)
CITE DU VATICAN - 09h00 - Le chancelier allemand Friedrich Merz reçu par le pape Léon XIV
ROME - 12h00 - Friedrich Merz s'entretient avec la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni
BRUXELLES - Conseil des ministres européens des Affaires étrangères (Commerce)
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
PÉKIN - 02h30 Indice PMI composite (officiel) / novembre
Indice PMI manufacturier (officiel) / novembre
Indice PMI des services (officiel) / novembre
BERLIN - 08h00 Inflation IPCH (flash) / novembre
Ventes au détail / octobre
* SOCIÉTÉS
LONDRES - Standard Life Plc / "Capital markets day"
MARDI 1ER DÉCEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - Appel à une nouvelle journée de grèves et de manifestations dans la fonction publique en France
PARIS - Emmanuel Macron dans la Meuse pour le 110e anniversaire de la bataille de Verdun
BRUXELLES - Réunion des ministres européens des Télécommunications sur les règles d'attribution des services mobiles par satellite
BRUXELLES - Conférence de presse du secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte
BRUXELLES - Conseil des ministres européens des Affaires étrangères (Développement)
WASHINGTON - Le directeur général de Nvidia Jensen Huang est auditionné à huis clos par trois commissions de la Chambre des représentants des États-Unis
WASHINGTON - Ouverture de la conférence Nvidia GTC
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
PÉKIN - 02h45 Indice PMI manufacturier RatingDog/S&P Global / novembre
PARIS - 09h50 Indice PMI manufacturier (final) / novembre
BERLIN - 09h55 Indice PMI manufacturier (final) / novembre
BRUXELLES - 10h00 Indice PMI manufacturier (final) / novembre
LONDRES - 10h30 Indice PMI manufacturier (final) / novembre
BRUXELLES - 11h00 Inflation (flash) / novembre
WASHINGTON - 16h00 ISM manufacturier / novembre
Enquête JOLTS / octobre
* SOCIÉTÉS
NEW YORK - Marvell Technology / résultats
MERCREDI 2 DÉCEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - 10h00 - Conseil des ministres
PARIS - "Paris Economic Forum" sous le patronage d'Emmanuel Macron
BRUXELLES - Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
PARIS - 08h45 Déficit budgétaire / octobre
BRUXELLES - 11h00 Chômage / octobre
WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP / novembre
* SOCIÉTÉS
MADRID - Inditex (Zara) / résultats
LAENNEC - Kering / stratégie joaillerie
NEW YORK - Salesforce / résultats
JEUDI 3 DÉCEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BRUXELLES - Réunion des ministres européens de l'Intérieur sur la répartition de l'effort d'accueil des demandeurs d'asile en 2027
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
PÉKIN - 02h45 Indice PMI des services RatingDog/S&P Global / novembre
PARIS - 09h50 Indice PMI composite (final) / novembre
Indice PMI des services (final) / novembre
BERLIN - 09h55 Indice PMI composite (final) / novembre
Indice PMI des services (final) / novembre
BRUXELLES - 10h00 Indice PMI composite (final) / novembre
Indice PMI des services (final) / novembre
LONDRES - 10h30 Indice PMI composite (final) / novembre
Indice PMI des services (final) / novembre
BRUXELLES - 11h00 Prix à la production / octobre
WASHINGTON - Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 28 novembre
WASHINGTON - 16h00 Commandes à l'industrie / octobre
ISM des services / novembre
* SOCIÉTÉS
PARIS - Derichebourg / résultats
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BEYROUTH - Philippe de Belgique en visite au Liban (jusqu'au 5 décembre)
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
PARIS - 08h45 Déficit commercial / octobre
Production industrielle / octobre
BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail / octobre
WASHINGTON - 14h30 Rapport sur l'emploi / novembre
- 16h00 Confiance des ménages (flash) / décembre
* SOCIÉTÉS
LONDRES - ABB / assemblée générale
SAMEDI 5 DÉCEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
Election présidentielle en Gambie
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
(Rédaction de Paris)
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