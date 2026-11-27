information fournie par Reuters • 27/11/2026 à 17:17

AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL - Semaine du 30 novembre

(Heure de Paris)

LUNDI 30 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - 13h30 - La cour d'appel de Paris rend sa décision dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2007

PARIS - 13h30 - L'acteur Omar Sy jugé devant le tribunal judiciaire de Paris pour une altercation avec des agents SNCF à la gare de Lyon en mai 2025. Il est poursuivi pour "violence, menace et outrage sur personne chargée d’une mission de service public"

NICE/CANNES - La préfecture des Alpes-Maritimes organise un exercice de sécurité civile sur le risque d'un "tsunami"

MOSCOU - Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif à Moscou pour des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine (jusqu'au 2 décembre)

CITE DU VATICAN - 09h00 - Le chancelier allemand Friedrich Merz reçu par le pape Léon XIV

ROME - 12h00 - Friedrich Merz s'entretient avec la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni

BRUXELLES - Conseil des ministres européens des Affaires étrangères (Commerce)

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PÉKIN - 02h30 Indice PMI composite (officiel) / novembre

Indice PMI manufacturier (officiel) / novembre

Indice PMI des services (officiel) / novembre

BERLIN - 08h00 Inflation IPCH (flash) / novembre

Ventes au détail / octobre

* SOCIÉTÉS

LONDRES - Standard Life Plc / "Capital markets day"

MARDI 1ER DÉCEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Appel à une nouvelle journée de grèves et de manifestations dans la fonction publique en France

PARIS - Emmanuel Macron dans la Meuse pour le 110e anniversaire de la bataille de Verdun

BRUXELLES - Réunion des ministres européens des Télécommunications sur les règles d'attribution des services mobiles par satellite

BRUXELLES - Conférence de presse du secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte

BRUXELLES - Conseil des ministres européens des Affaires étrangères (Développement)

WASHINGTON - Le directeur général de Nvidia Jensen Huang est auditionné à huis clos par trois commissions de la Chambre des représentants des États-Unis

WASHINGTON - Ouverture de la conférence Nvidia GTC

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PÉKIN - 02h45 Indice PMI manufacturier RatingDog/S&P Global / novembre

PARIS - 09h50 Indice PMI manufacturier (final) / novembre

BERLIN - 09h55 Indice PMI manufacturier (final) / novembre

BRUXELLES - 10h00 Indice PMI manufacturier (final) / novembre

LONDRES - 10h30 Indice PMI manufacturier (final) / novembre

BRUXELLES - 11h00 Inflation (flash) / novembre

WASHINGTON - 16h00 ISM manufacturier / novembre

Enquête JOLTS / octobre

* SOCIÉTÉS

NEW YORK - Marvell Technology / résultats

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - 10h00 - Conseil des ministres

PARIS - "Paris Economic Forum" sous le patronage d'Emmanuel Macron

BRUXELLES - Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 08h45 Déficit budgétaire / octobre

BRUXELLES - 11h00 Chômage / octobre

WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP / novembre

* SOCIÉTÉS

MADRID - Inditex (Zara) / résultats

LAENNEC - Kering / stratégie joaillerie

NEW YORK - Salesforce / résultats

JEUDI 3 DÉCEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - Réunion des ministres européens de l'Intérieur sur la répartition de l'effort d'accueil des demandeurs d'asile en 2027

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PÉKIN - 02h45 Indice PMI des services RatingDog/S&P Global / novembre

PARIS - 09h50 Indice PMI composite (final) / novembre

Indice PMI des services (final) / novembre

BERLIN - 09h55 Indice PMI composite (final) / novembre

Indice PMI des services (final) / novembre

BRUXELLES - 10h00 Indice PMI composite (final) / novembre

Indice PMI des services (final) / novembre

LONDRES - 10h30 Indice PMI composite (final) / novembre

Indice PMI des services (final) / novembre

BRUXELLES - 11h00 Prix à la production / octobre

WASHINGTON - Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 28 novembre

WASHINGTON - 16h00 Commandes à l'industrie / octobre

ISM des services / novembre

* SOCIÉTÉS

PARIS - Derichebourg / résultats

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BEYROUTH - Philippe de Belgique en visite au Liban (jusqu'au 5 décembre)

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 08h45 Déficit commercial / octobre

Production industrielle / octobre

BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail / octobre

WASHINGTON - 14h30 Rapport sur l'emploi / novembre

- 16h00 Confiance des ménages (flash) / décembre

* SOCIÉTÉS

LONDRES - ABB / assemblée générale

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

Election présidentielle en Gambie

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

(Rédaction de Paris)