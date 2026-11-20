information fournie par Reuters • 20/11/2026 à 19:03

AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL - Semaine du 23 novembre

(Heure de Paris)

LUNDI 23 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - 08h45 Réunion du conseil "Affaires générales" de l'Union européenne

DUBLIN - 09h00 Réunion informelle des ministres UE de l'Egalité

PARIS - 09h30 108e Congrès de maires (jusqu'au 26 novembre)

BRUXELLES - 10h00 Le Premier ministre Bart de Wever se rend au Palais pour faire le point sur les discussions budgétaires

TOULOUSE - 10h45 Emmanuel Macron fait un discours sur un site d'Airbus

PARIS - 14h00 "Choose France - Edition France'

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 09h15 Indice PMI composite (flash) / novembre

Indice PMI manufacturier (flash) / novembre

Indice PMI des services (flash) / novembre

BERLIN - 09h30 Indice PMI composite (flash) / novembre

Indice PMI manufacturier (flash) / novembre

Indice PMI des services (flash) / novembre

BRUXELLES - 10h00 Indice PMI composite (flash) / novembre

Indice PMI manufacturier (flash) / novembre

Indice PMI des services (flash) / novembre

LONDRES - 10h30 Indice PMI composite (flash) / novembre

Indice PMI manufacturier (flash) / novembre

Indice PMI des services (flash) / novembre

* SOCIÉTÉS

FRANCFORT - BASF / "Capital markets day"

PARIS - Inventiva / résultats

PARIS - Stellantis fait le point sur sa présence dans le sport automobile

MARDI 24 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - 09h00 Conférences de presse des principaux partis représentés au Parlement européen

PARIS - 15h00 Séance de questions au gouvernement

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / novembre

WASHINGTON - 16h00 Confiance des consommateurs / novembre

* SOCIÉTÉS

PARIS - Valneva / résultats

- Trigano / résultats

LONDRES - Kingfisher / résultats

MERCREDI 25 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - 10h00 Conseil des ministres suivi du compte-rendu

BRUXELLES - 17h00 Sommet UE-Balkans occidentaux

FRANCFORT - Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), pas de décision de politique monétaire

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 08h00 PIB (final) / T3

PARIS - 08h45 Confiance des ménages / novembre

WASHINGTON - 14h30 Inflation PCE / octobre

PIB (deuxième estimation) / T3

Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 16 novembre

JEUDI 26 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - 09h00 Sommet de l'UE sur le budget à long terme

FRANCFORT - Publication du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne (BCE)

NEW YORK - La Bourse de New York est fermée en raison de la fête de Thanksgiving.

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 08h00 Moral des consommateurs GfK/NIM / décembre

PARIS - 08h45 Prix à la production / octobre

FRANCFORT - 10h00 Prêts aux entreprises (BCE) / octobre

VENDREDI 27 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - 08h30 Suite du sommet de l'UE sur le budget et les financements à l'Ukraine pour 2027

NEW YORK - Séance écourtée à la Bourse de New York au lendemain de Thanksgiving

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 08h45 Inflation (flash) / novembre

PIB (final) / T3

Emploi salarié (flash) / T3

Dépenses des ménages / octobre

BERLIN - 09h55 Chômage / novembre

BRUXELLES - 11h00 Sentiment économique / novembre

SAMEDI 28 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - 14h00 Manifestation nationale contre le sexisme et les violences sexuelles

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

MADRID - Élections au Congrès des députés et au Sénat

SUISSE - Quatre votations populaires