(Heure de Paris)
LUNDI 23 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BRUXELLES - 08h45 Réunion du conseil "Affaires générales" de l'Union européenne
DUBLIN - 09h00 Réunion informelle des ministres UE de l'Egalité
PARIS - 09h30 108e Congrès de maires (jusqu'au 26 novembre)
BRUXELLES - 10h00 Le Premier ministre Bart de Wever se rend au Palais pour faire le point sur les discussions budgétaires
TOULOUSE - 10h45 Emmanuel Macron fait un discours sur un site d'Airbus
PARIS - 14h00 "Choose France - Edition France'
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
PARIS - 09h15 Indice PMI composite (flash) / novembre
Indice PMI manufacturier (flash) / novembre
Indice PMI des services (flash) / novembre
BERLIN - 09h30 Indice PMI composite (flash) / novembre
Indice PMI manufacturier (flash) / novembre
Indice PMI des services (flash) / novembre
BRUXELLES - 10h00 Indice PMI composite (flash) / novembre
Indice PMI manufacturier (flash) / novembre
Indice PMI des services (flash) / novembre
LONDRES - 10h30 Indice PMI composite (flash) / novembre
Indice PMI manufacturier (flash) / novembre
Indice PMI des services (flash) / novembre
* SOCIÉTÉS
FRANCFORT - BASF / "Capital markets day"
PARIS - Inventiva / résultats
PARIS - Stellantis fait le point sur sa présence dans le sport automobile
MARDI 24 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BRUXELLES - 09h00 Conférences de presse des principaux partis représentés au Parlement européen
PARIS - 15h00 Séance de questions au gouvernement
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / novembre
WASHINGTON - 16h00 Confiance des consommateurs / novembre
* SOCIÉTÉS
PARIS - Valneva / résultats
- Trigano / résultats
LONDRES - Kingfisher / résultats
MERCREDI 25 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - 10h00 Conseil des ministres suivi du compte-rendu
BRUXELLES - 17h00 Sommet UE-Balkans occidentaux
FRANCFORT - Réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), pas de décision de politique monétaire
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
BERLIN - 08h00 PIB (final) / T3
PARIS - 08h45 Confiance des ménages / novembre
WASHINGTON - 14h30 Inflation PCE / octobre
PIB (deuxième estimation) / T3
Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 16 novembre
JEUDI 26 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BRUXELLES - 09h00 Sommet de l'UE sur le budget à long terme
FRANCFORT - Publication du compte-rendu de la réunion d'octobre de la Banque centrale européenne (BCE)
NEW YORK - La Bourse de New York est fermée en raison de la fête de Thanksgiving.
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
BERLIN - 08h00 Moral des consommateurs GfK/NIM / décembre
PARIS - 08h45 Prix à la production / octobre
FRANCFORT - 10h00 Prêts aux entreprises (BCE) / octobre
VENDREDI 27 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BRUXELLES - 08h30 Suite du sommet de l'UE sur le budget et les financements à l'Ukraine pour 2027
NEW YORK - Séance écourtée à la Bourse de New York au lendemain de Thanksgiving
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
PARIS - 08h45 Inflation (flash) / novembre
PIB (final) / T3
Emploi salarié (flash) / T3
Dépenses des ménages / octobre
BERLIN - 09h55 Chômage / novembre
BRUXELLES - 11h00 Sentiment économique / novembre
SAMEDI 28 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - 14h00 Manifestation nationale contre le sexisme et les violences sexuelles
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
MADRID - Élections au Congrès des députés et au Sénat
SUISSE - Quatre votations populaires
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