information fournie par Reuters • 16/11/2026 à 06:00

AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL - Semaine du 16 novembre

(Heure de Paris)

LUNDI 16 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

CAMBODGE - Poursuite de la visite d'Emmanuel Macron au Cambodge et en Malaisie (jusqu'au 17 novembre)

BRUXELLES – Réunion du Conseil des Affaires étrangères de l'UE

MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de la Corée du Sud se réunissent pour le 27e sommet Asean-Corée du Sud

MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de l'Australie se réunissent pour le 6e sommet Asean-Australie

MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de la Chine se réunissent à l'occasion du 29e sommet Asean-Chine

SAN SALVADOR - Le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aime, se rendra au Salvador pour discuter de l'avenir des troupes salvadoriennes déployées en Haïti (jusqu'au 17 novembre)

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

TOKYO - 00h50 PIB / T3

PÉKIN - 03h00 Ventes au détail / octobre

Production industrielle / octobre

BRUXELLES - 11h00 Production industrielle / septembre

WASHINGTON - 14h30 Empire State / novembre

* SOCIÉTÉS

PARIS - Groupe ADP / trafic (octobre)

AMSTERDAM - Banijay / résultats

MARDI 17 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée d'action contre la vie chère

PARIS - 15h00 Questions au gouvernement

BRUXELLES - Réunion du Conseil des affaires étrangères de l'UE (Défense)

BRUXELLES - 11h00 Prévisions économiques de la Commission européenne pour les 27 pays membres de l'UE

BRUXELLES - Le Royaume-Uni et l'Allemagne convoquent le Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine au siège de l'Otan à Bruxelles, réunissant les alliés afin de coordonner le soutien apporté à l'Ukraine

BERLIN - Le président finlandais Alexander Stubb est en visite en Allemagne

MANILLE - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, participe au sommet de l'Asean

MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de l'Inde se réunissent à l'occasion du 23e sommet Asean-Inde

MANILLE - Les dirigeants participent au 13e sommet Mékong-Japon.

SHENZHEN, Chine - Les dirigeants arrivent en Chine pour participer au sommet des dirigeants de l'APEC

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 11h00 Indice ZEW sur le moral des investisseurs / novembre

LONDRES - 08h00 Croissance des salaires / septembre

WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / octobre

15h15 Production industrielle / octobre

* SOCIÉTÉS

PARIS - Dassault Système / "Capital markets day"

- Alstom / résultats

- Vinci / trafic (octobre)

NEW YORK - Home Depot

- Disney

- Nvidia

MERCREDI 18 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - 10h00 Conseil des ministres

SHENZHEN, Chine – La Chine accueille la 33e réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen (jusqu'au 19 novembre). Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump se rendent également à cette réunion.

GRÈCE - Le président chypriote Nikos Christodoulides et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis président une réunion annuelle de coopération de haut niveau à Nicosie, capitale de Chypre, afin de discuter de questions allant de la division ethnique de l'île aux zones maritimes et à l'exploration énergétique en Méditerranée orientale.

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

TOKYO - 00h50 Commerce extérieur / octobre

LONDRES - 08h00 Prix à la consommation / octobre

BRUXELLES - 11h00 Inflation (final) / octobre

* SOCIÉTÉS

HONG KONG - Tencent / résultats

PARIS - Soitec / résultats

NEW YORK - Lowe's / résultats

- Target / résultats

JEUDI 19 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES – Réunion du Conseil "Affaires générales" de l'UE

BERLIN - Réunion de la Coalition des Volontaires

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 14 novembre

Philly Fed / novembre

* SOCIÉTÉS

NEW YORK - Début de cotation d'Anthropic sur le Nasdaq

PARIS - Interparfums / perspectives

LONDRES - JD Group / perspectives

- Walmart / résultats

VENDREDI 20 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BERLIN - L'Assemblée parlementaire de l'OTAN tient sa 72e session annuelle (jusqu'au 23 novembre)

BRUXELLES - Sommet UE-Royaume-Uni

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

TOKYO - 00h30 Inflation / octobre

LONDRES - 08h00 Ventes au détail / octobre

PARIS - 08h45 Climat des affaires / novembre

BRUXELLES - 16h00 Confiance des consommateurs / novembre

WASHINGTON - 16h00 Moral des ménages (final) / novembre

* SOCIÉTÉS

PARIS - Vallourec / résultats

- Pernod Ricard / assemblée générale

SAMEDI 21 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Premier sommet mondial contre l'oligarchie

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - Manifestation pour la paix et contre la militarisation