AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL - Semaine du 16 novembre

(Heure de Paris)
LUNDI 16 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
CAMBODGE - Poursuite de la visite d'Emmanuel Macron au Cambodge et en Malaisie (jusqu'au 17 novembre)
BRUXELLES – Réunion du Conseil des Affaires étrangères de l'UE
MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de la Corée du Sud se réunissent pour le 27e sommet Asean-Corée du Sud
MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de l'Australie se réunissent pour le 6e sommet Asean-Australie
MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de la Chine se réunissent à l'occasion du 29e sommet Asean-Chine
SAN SALVADOR - Le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aime, se rendra au Salvador pour discuter de l'avenir des troupes salvadoriennes déployées en Haïti (jusqu'au 17 novembre)
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
TOKYO - 00h50 PIB / T3
PÉKIN - 03h00 Ventes au détail / octobre
Production industrielle / octobre
BRUXELLES - 11h00 Production industrielle / septembre
WASHINGTON - 14h30 Empire State / novembre
* SOCIÉTÉS
PARIS - Groupe ADP / trafic (octobre)
AMSTERDAM - Banijay / résultats
MARDI 17 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée d'action contre la vie chère
PARIS - 15h00 Questions au gouvernement
BRUXELLES - Réunion du Conseil des affaires étrangères de l'UE (Défense)
BRUXELLES - 11h00 Prévisions économiques de la Commission européenne pour les 27 pays membres de l'UE
BRUXELLES - Le Royaume-Uni et l'Allemagne convoquent le Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine au siège de l'Otan à Bruxelles, réunissant les alliés afin de coordonner le soutien apporté à l'Ukraine
BERLIN - Le président finlandais Alexander Stubb est en visite en Allemagne
MANILLE - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, participe au sommet de l'Asean
MANILLE - Les dirigeants de l'Asean et de l'Inde se réunissent à l'occasion du 23e sommet Asean-Inde
MANILLE - Les dirigeants participent au 13e sommet Mékong-Japon.
SHENZHEN, Chine - Les dirigeants arrivent en Chine pour participer au sommet des dirigeants de l'APEC
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
BERLIN - 11h00 Indice ZEW sur le moral des investisseurs / novembre
LONDRES - 08h00 Croissance des salaires / septembre
WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / octobre
15h15 Production industrielle / octobre
* SOCIÉTÉS
PARIS - Dassault Système / "Capital markets day"
- Alstom / résultats
- Vinci / trafic (octobre)
NEW YORK - Home Depot
- Disney
- Nvidia
MERCREDI 18 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - 10h00 Conseil des ministres
SHENZHEN, Chine – La Chine accueille la 33e réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen (jusqu'au 19 novembre). Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump se rendent également à cette réunion.
GRÈCE - Le président chypriote Nikos Christodoulides et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis président une réunion annuelle de coopération de haut niveau à Nicosie, capitale de Chypre, afin de discuter de questions allant de la division ethnique de l'île aux zones maritimes et à l'exploration énergétique en Méditerranée orientale.
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
TOKYO - 00h50 Commerce extérieur / octobre
LONDRES - 08h00 Prix à la consommation / octobre
BRUXELLES - 11h00 Inflation (final) / octobre
* SOCIÉTÉS
HONG KONG - Tencent / résultats
PARIS - Soitec / résultats
NEW YORK - Lowe's / résultats
- Target / résultats
JEUDI 19 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BRUXELLES – Réunion du Conseil "Affaires générales" de l'UE
BERLIN - Réunion de la Coalition des Volontaires
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 14 novembre
Philly Fed / novembre
* SOCIÉTÉS
NEW YORK - Début de cotation d'Anthropic sur le Nasdaq
PARIS - Interparfums / perspectives
LONDRES - JD Group / perspectives
- Walmart / résultats
VENDREDI 20 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BERLIN - L'Assemblée parlementaire de l'OTAN tient sa 72e session annuelle (jusqu'au 23 novembre)
BRUXELLES - Sommet UE-Royaume-Uni
* INDICATEURS ÉCONOMIQUES
TOKYO - 00h30 Inflation / octobre
LONDRES - 08h00 Ventes au détail / octobre
PARIS - 08h45 Climat des affaires / novembre
BRUXELLES - 16h00 Confiance des consommateurs / novembre
WASHINGTON - 16h00 Moral des ménages (final) / novembre
* SOCIÉTÉS
PARIS - Vallourec / résultats
- Pernod Ricard / assemblée générale
SAMEDI 21 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
PARIS - Premier sommet mondial contre l'oligarchie
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE
BRUXELLES - Manifestation pour la paix et contre la militarisation
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