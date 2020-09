Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL au delà de 7 JOURS Reuters • 10/09/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** JEUDI 17 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / juillet-août LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / août WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine du 7 septembre - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / septembre VENDREDI 18 SEPTEMBRE INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance du Michigan (1re estimation) / septembre MARDI 22 SEPTEMBRE NEW YORK - Assemblée générale des Nations Unies (jusqu'au 28 septembre) MERCREDI 23 SEPTEMBRE INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 09h15 Indices PMI IHS Markit "flash" / septembre BERLIN - 09h30 Indices PMI IHS Markit "flash" / septembre LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit "flash" zone euro / septembre - 10h30 Indices PMI IHS Markit "flash" / septembre JEUDI 24 SEPTEMBRE BRUXELLES - Conseil européen extraordinaire (jusqu'au 25) LUNDI 28 SEPTEMBRE BRUXELLES - Discussions sur le Brexit (jusqu'au 2 octobre) MARDI 29 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - L'Indiana accueille le premier des trois débats prévus entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. 30 SEPTEMBRE PARIS - Genfit / résultats du S1 MERCREDI 14 OCTOBRE PARIS - Trafic ADP septembre JEUDI 15 OCTOBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - Le Michigan accueille le deuxième des trois débats prévus entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. LUNDI 19 OCTOBRE NEW YORK - IBM / résultats du T3 (date préliminaire à confirmer) MARDI 20 OCTOBRE PARIS - 07h30 Danone / CA du T3 - Vinci / résultats du S1 (après Bourse) - Biomerieux / résultats du T3 - Bolloré / résultats du T3 MERCREDI 21 OCTOBRE PARIS - Worldline / CA du T3 - Fnac Darty / CA du T3 (après Bourse) NEW YORK - Verizon / résultats du T2 JEUDI 22 OCTOBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - Le Tennessee accueille le dernier débat prévu entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. SOCIÉTÉS : PARIS - Atos / CA du T3 PARIS - Thales / CA et commandes 9 mois (avant Bourse) PARIS - Dassault Systèmes / résultats du T3 PARIS - Michelin / résultats du T3 PARIS - Hermes / résultats du T3 (avant Bourse) - Schneider / résultats du T3 - Getlink / CA et trafic du T3 - Icade / Activité du T3 (avant-Bourse) - Bureau Veritas / résultats du T3 (après Bourse) - Edenred / résultats du T3 VENDREDI 23 OCTOBRE PARIS - Renault / CA du T3 (avant Bourse) - ADP / CA du T3 (avant Bourse) - Suez / Résultats 9 mois (avant Bourse) - Air Liquide / résultats du T3 MARDI 27 OCTOBRE PARIS - Capgemini / CA du T3 MERCREDI 28 OCTOBRE PARIS - Ingenico / CA du T3 - PSA / CA du T3 - Bic / résultats du T3 - GTT / point d'activité du T3 (après Bourse) 29 OCTOBRE SOCIÉTÉS : PARIS - Airbus / résultats 9 mois PARIS - Sanofi / résultats 9 mois PARIS - Orange / résultats 9 mois PARIS - Saint-Gobain / CA 9 mois PARIS - Sodexo / résultats annuels 2019-20 - Eutelsat / CA du T1 2020-21 (après-Bourse) 30 OCTOBRE PARIS - EssilorLuxottica / CA du T3 PARIS - Total / résultats 9 mois - Amundi / résultats 9 mois SAMEDI 31 OCTOBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE ABIDJAN - Election présidentielle en Côte d'Ivoire. MARDI 3 NOVEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - Elections aux Etats-Unis (élection présidentielle, renouvellement de la Chambre des représentants et de 35 sièges au Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain). MERCREDI 4 NOVEMBRE SOCIÉTÉS : PARIS - Crédit agricole SA / résultats du T3 NEW YORK - Qualcomm / résultats du T4 JEUDI 5 NOVEMBRE SOCIÉTÉS : PARIS - Société générale / résultats du T3 - Natixis / résultats du T3 - Veolia / CA du T3 - ArcelorMittal / résultats du T3 - Legrand / résultats à neuf mois 16 NOVEMBRE PARIS - Trafic ADP octobre 17 NOVEMBRE PARIS - Eurazeo / résultats du T3 et Investor Day NEW YORK - Home Depot / résultats du T3 19 NOVEMBRE PARIS - 07h30 Bouygues / résultats 9 mois 25 NOVEMBRE PARIS - Elior / résultats annuels 2019-2020 14 DÉCEMBRE PARIS - Trafic ADP novembre ------ MERCREDI 1ER JUILLET WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Réserve fédérale VENDREDI 3 JUILLET Marchés fermés aux Etats-Unis (Independence Day) MARDI 14 JUILLET BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / juillet MERCREDI 15 JUILLET OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale JEUDI 16 JUILLET BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / juin FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 MARDI 21 JUILLET TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) MERCREDI 22 JUILLET TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon JEUDI 23 JUILLET Marchés fermés au Japon VENDREDI 24 JUILLET Marchés fermés au Japon LUNDI 27 JUILLET BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / juillet MARDI 28 JUILLET WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) MERCREDI 29 JUILLET WASHINGTON - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 JEUDI 6 AOÛT LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, rapport trimestriel sur l'inflation PARIS - Crédit agricole / résultats du T2 et S1 LUNDI 10 AOÛT Marchés fermés au Japon MARDI 11 AOÛT BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / août MERCREDI 19 AOÛT WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de juillet de la Réserve fédérale MARDI 25 AOÛT BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / août LUNDI 31 AOÛT Marchés fermés au Royaume-Uni (Summer Bank Holiday) MERCREDI 2 SEPTEMBRE WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale JEUDI 3 SEPTEMBRE PARIS - Capgemini - résultats du S1 LUNDI 7 SEPTEMBRE Marchés fermés aux Etats-Unis (Labor Day) MERCREDI 9 SEPTEMBRE OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada JEUDI 10 SEPTEMBRE FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 MARDI 15 SEPTEMBRE BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / septembre WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) MERCREDI 16 SEPTEMBRE TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) WASHINGTON - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 JEUDI 17 SEPTEMBRE TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / juillet-août LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre LUNDI 21 SEPTEMBRE Marchés fermés au Japon MARDI 22 SEPTEMBRE Marchés fermés au Japon JEUDI 24 SEPTEMBRE BERNE - 09h30 Examen de la situation économique et monétaire de la BNS BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / septembre JEUDI 1ER OCTOBRE Marchés fermés en Chine VENDREDI 2 OCTOBRE Marchés fermés en Chine LUNDI 5 OCTOBRE Marchés fermés en Chine MARDI 6 OCTOBRE Marchés fermés en Chine MERCREDI 7 OCTOBRE Marchés fermés en Chine WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale JEUDI 8 OCTOBRE Marchés fermés en Chine MARDI 13 OCTOBRE BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / octobre VENDREDI 16 OCTOBRE BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / septembre MERCREDI 21 OCTOBRE WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale LUNDI 26 OCTOBRE BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / octobre MARDI 27 OCTOBRE PARIS - Capgemini / CA du T3 MERCREDI 28 OCTOBRE TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada JEUDI 29 OCTOBRE TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 MARDI 3 NOVEMBRE Marchés fermés au Japon MERCREDI 4 NOVEMBRE WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) PARIS - Crédit agricole / résultats du T3 JEUDI 5 NOVEMBRE LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, rapport trimestriel sur l'inflation WASHINGTON - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 MERCREDI 18 NOVEMBRE BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / octobre LUNDI 23 NOVEMBRE Marchés fermés au Japon MARDI 24 NOVEMBRE BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / novembre MERCREDI 25 NOVEMBRE WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de novembre de la Réserve fédérale JEUDI 26 NOVEMBRE Marchés fermés aux Etats-Unis (Thanksgiving) VENDREDI 27 NOVEMBRE Fermeture avancée à 19h00 des marchés aux Etats-Unis MERCREDI 2 DÉCEMBRE WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale MARDI 8 DÉCEMBRE BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / décembe MERCREDI 9 DÉCEMBRE OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada JEUDI 10 DÉCEMBRE FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 MARDI 15 DÉCEMBRE WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) MERCREDI 16 DÉCEMBRE WASHINGTON - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 JEUDI 17 DÉCEMBRE TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / novembre BERNE - 09h30 Examen de la situation économique et monétaire de la BNS LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre VENDREDI 18 DÉCEMBRE TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / décembre JEUDI 24 DÉCEMBRE Marchés fermés en Allemagne Clôture avancée à 14h00 sur Euronext, à 19h00 des marchés aux Etats-Unis VENDREDI 25 DÉCEMBRE Marchés fermés en Europe et aux Etats-Unis (Noël) JEUDI 31 DÉCEMBRE Marchés fermés au Japon et en Allemagne ******** JANVIER 2021 ************ MERCREDI 6 JANVIER WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de décembre de la Réserve fédérale MARDI 19 JANVIER BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / décembre

