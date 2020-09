Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (actualisé) Reuters • 18/09/2020 à 17:04









(Actualisé avec conf. Préfet du Rhône lundi) ** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** SAMEDI 19 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BOGOTA - Visite du secrétaire d'Etat Mike Pompeo au président colombien Ivan Duque Marquez LUNDI 21 SEPTEMBRE Marchés fermés au Japon ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LYON - 14h30 - Conférence de presse du préfet du Rhône sur les mesures de renforcement de la lutte contre le coronavirus SOCIÉTÉS WILMINGTON, ETAT DU DELAWARE (USA) - Tiffany demande à la justice de l'Etat du Delaware de juger en référé sur son différend avec LVMH, qui a renoncé à l'acquérir. LVMH a demandé au tribunal de rejeter cette requête. MARDI 22 SEPTEMBRE Marchés fermés au Japon ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE NEW YORK - Assemblée générale des Nations Unies (jusqu'au 28 septembre) WASHINGTON - 16h30 Audition de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants SOCIÉTÉS Bpifrance - Présentation des résultats du S1 PARIS - Nouvelle journée de mobilisation des salariés de Suez contre le projet de rachat du groupe par Veolia MERCREDI 23 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - 16h00 Audition du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant la sous-commission spéciale de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus SOCIÉTÉS PARIS - 09h30 Veolia/Suez : Auditions de Philippe Varin, président de Suez et Bertrand Camus, DG, puis 11h15 Antoine Frérot, PDG de Veolia et Thierry Deau, président de Meridial à l'Assemblée nationale. INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 09h15 Indices PMI IHS Markit "flash" / septembre BERLIN - 09h30 Indices PMI IHS Markit "flash" / septembre LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit "flash" zone euro / septembre - 10h30 Indices PMI IHS Markit "flash" / septembre JEUDI 24 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen extraordinaire (jusqu'au 25) BERN - 09h30 Examen trimestriel de la situation économique et monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) OSLO - 10h00 Décision de politique monétaire de la Banque centrale de Norvège WASHINGTON - 16h00 Audition de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale par la commission bancaire du Sénat INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 08h45 Enquêtes mensuelles de conjoncture de l'Insee BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / septembre WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 19 septembre VENDREDI 25 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire, crédit au privé en zone euro / août FRANCFORT - BCE - Discours de Francois Villeroy de Galhau et de Pablo Hernandez de Cos sur la transformation numérique (Rédaction de Paris)

