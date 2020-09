Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (Actualisé) Reuters • 28/09/2020 à 17:39









(Actualisé avec audition mardi à l'Assemblée du président d'Engie) ** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MARDI 29 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE RIGA - Visite du président Emmanuel Macron en Lettonie (jusqu'au 30 septembre) WASHINGTON - L'Indiana accueille le premier des trois débats prévus entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 08h45 Enquête Insee sur le moral des ménages / septembre BERLIN - 14h00 Inflation (1re estimation) / septembre SOCIETES PARIS - 09h00 Audition à l'Assemblée nationale du président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, dans le cadre de l'offre de Veolia sur Suez PARIS - Lancement de la procédure d'adjudication de fréquences 5G par l'Etat PARIS - Renault / Réunion du CSE sur le plan de réduction des coûts MERCREDI 30 SEPTEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE CLEVELAND, OHIO - Le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden participent au premier débat en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre. PARIS - Décision de la Cour de cassation sur le transfert de l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga à la justice onusienne afin qu'il y soit jugé pour génocide et crimes contre l'humanité commis entre avril et juillet 1994 INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indices PMI officiels / septembre - Indice PMI Caixin-Markit manufacturier définitif / septembre LONDRES - 08h00 PIB définitif / T2 PARIS - 08h45 Inflation (1re estimation) / septembre BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / septembre WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / septembre - 14h30 PIB définitif / T2 SOCIÉTÉS PARIS - Suez / Date limite de dépôt d'une offre améliorée par Veolia PARIS - Total / Journée investisseurs PARIS - Genfit / résultats du S1 JEUDI 1ER OCTOBRE Marchés fermés en Chine ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen extraordinaire (jusqu'au 2) INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 09h50 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / septembre PARIS - Immatriculations de voitures neuves (CCFA) / septembre BERLIN - 09h55 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / septembre LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif zone euro / septembre - 10h30 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / septembre WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages, inflation PCE / août - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 26 septembre - 16h00 Indice ISM manufacturier / septembre VENDREDI 2 OCTOBRE Marchés fermés en Chine ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen extraordinaire PARIS - Allocution d'Emmanuel Macron sur le thèse du "séparatisme" INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Créations d'emplois, taux de chômage, salaires / septembre - 16h00 Indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan (définitif) / septembre LUNDI 5 OCTOBRE Marchés fermés en Chine INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 09h50 Indices PMI des services et composite définitifs / septembre BERLIN - 09h55 Indice PMI des services et composite définitifs / septembre LONDRES - 10h00 Indice PMI des services et composite définitifs zone euro / septembre - 10h30 Indice PMI des services et composite définitifs / septembre BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail zone euro / août WASHINGTON - 16h00 Indice ISM des services / septembre (Rédaction de Paris)

