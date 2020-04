Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (actualisé) Reuters • 15/04/2020 à 10:19









(Ajout notamment des statistiques américaines attendues ce jour) ** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MERCREDI 15 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale PARIS - Premier anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame RIYAD - Conférence visio-téléphonique des ministres des Finances du G20 et des banquiers centraux INDICATEURS ÉCONOMIQUES PARIS - 08h45 Inflation en mars (chiffres définitifs, Insee) WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / mars - 14h30 Indice manufacturier "Empire State" / avril SOCIÉTÉS NEW YORK - Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup/ résultat du T1 PARIS - ADP - Trafic de mars JEUDI 16 AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 8h00 Inflation IPCH définitive / mars WASHINGTON - 14h30 Demandes hebdomadaires d'allocations chômage - 14h30 Indices d'activité Philly Fed SOCIÉTÉS PARIS - L'Oréal / CA du T1 (après Bourse) - LVMH / CA du T1 (après Bourse) AMSTERDAM - 13h30 Airbus / AG VENDREDI 17 AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - PIB du T1 (consensus -6,5% en rythme annuel) PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissements immobiliers / mars BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / mars BRUXELLES - 11h00 Inflation IPCH définitive / mars SOCIÉTÉS PARIS - 14h30 TF1 /AG LUNDI 20 AVRIL SOCIÉTÉS PARIS - Vivendi / CA du T1 (Avant Bourse) + AG (15h30) - 08h00 Faurecia / CA du T1 MARDI 21 AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / avril SOCIÉTÉS PARIS - 7h30 Danone / CA du T1 - PSA / CA du T1 - Kering / CA du T1 ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français FB Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR (Rédaction de Paris)

