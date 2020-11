Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (Actualisé) Reuters • 04/11/2020 à 09:41









(Actuaisé avec changement d'horaire de l'audition mercredi du pdt d'Engie) ** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MERCREDI 4 NOVEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1ère journée) WASHINGTON - Suite de l'élection présidentielle américaine PARIS - - 16h30 Olivier Véran, ministre de la Santé, auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coronavirus - 16h30 Audition du président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, par une commission du Sénat INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - 02h45 Indice PMI Caixin des services / octobre PARIS - 09h50 Indices PMI des services et composite définitifs / octobre BERLIN - 09h55 Indice PMI des services et composite définitifs / octobre LONDRES - 10h00 Indice PMI des services et composite définitifs zone euro / octobre LONDRES - 10h30 Indice PMI des services et composite définitifs / septembre WASHINGTON - 14h15 Rapport sur l'emploi du secteur privé du cabinet ADP / octobre - 16h00 Indice ISM des services / octobre SOCIÉTÉS : PARIS - 07h00 Crédit agricole / résultats du T3 - Eiffage / CA du T3 - Aperam / résultats du T3 et sur neuf mois BERLIN - Zalando / résultats du T3 NEW YORK - Qualcomm / résultats du T4 JEUDI 5 NOVEMBRE ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre WASHINGTON - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / septembre BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail en zone euro / septembre WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 31 octobre SOCIÉTÉS : PARIS - Société générale / résultats du T3 (Avant Bourse) - Natixis / résultats du T3 (Après Bourse) - Veolia / CA du T3 - ArcelorMittal / résultats du T3 - Legrand / résultats à neuf mois - JCDecaux / CA du T3 - Lagardère / résultats du T3 (avant-Bourse) - CGG / résultats du T3 - Technicolor / activité du T3 - Nexans / résultats du T3 BRUXELLES - Solvay / résultats sur neuf mois LONDRES - AstraZeneca / résultats du T3 BERLIN - Lufthansa / résultats sur neuf mois - Commerzbank / résultats du T3 AMSTERDAM - ING / résultats du T3 NEW YORK - Capri / résultats du T2 2021 - General Motors / résultats du T3 - AIG / résultats du T3 - T-Mobile US / résultats du T3 VENDREDI 6 NOVEMBRE INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Rapport officiel sur l'emploi non-agricole, taux de chômage, salaire horaire moyen / octobre SOCIÉTÉS : PARIS - Scor / résultats du T3 LUNDI 9 NOVEMBRE SOCIÉTÉS : NEW YORK - McDonald's / résultats du T3 (Rédaction de Paris)

