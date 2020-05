Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS (Actualisé) Reuters • 28/05/2020 à 10:04









(Actualisé avec nouvelle heure de la conférence d'Edouard Philippe ce jeudi sur le déconfinement) ** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** JEUDI 28 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 17h00 Présentation par le Premier ministre Edouard Philippe de la deuxième étape du déconfinement qui doit intervenir le 2 juin en France - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 14h00 Inflation (1re estimation) / mai WASHINGTON - 14h30 PIB (2e estimation) / T1 - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 23 mai SOCIÉTÉS : PARIS - Safran / AG PARIS - Présentation du rapport annuel de l'ASN sur l'état de la sûreté nucléaire TOKYO - Nissan / Présentation du nouveau plan stratégique VENDREDI 29 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - 17h00 Participation de Jerome Powell (Fed) à un débat organisé par l'université de Princeton PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Ventes au détail / avril PARIS - 8h45 PIB définitif / T1 - 8h45 Dépenses de consommation / avril - 8h45 Indice des prix à la consommation / mai FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au secteur privé en zone euro / avril BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / mai WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / avril - 16h00 Indice de confiance du Michigan (définitif) / mai SOCIÉTÉS : PARIS - 10h00 Renault / Présentation du nouveau plan de réduction des coûts - Carrefour / AG - Total / AG - Faurecia / AG SAMEDI 30 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus DIMANCHE 31 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indices PMI officiels / mai LUNDI 1ER JUIN Marchés fermés en Allemagne (Lundi de Pentecôte) ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indice PMI Caixin-Markti manufacturier définitif / mai PARIS - 09h50 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / mai BERLIN - 09h55 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / mai LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit manufacturier déf. zone euro / mai - 10h30 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / mai WASHINGTON - 16h00 Indice ISM manufacturier / mai MARDI 2 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Nouvelle étape du déconfinement en France PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus MERCREDI 3 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services définitif / mai PARIS - 09h50 Indice PMI IHS Markit des services définitif / mai BERLIN - 09h55 Indice PMI IHS Markit des services définitif / mai LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit des services déf. zone euro / mai - 10h30 Indice PMI IHS Markit des services définitif / mai WASHINGTON - 14h15 Enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé / mai - 16h00 Indice ISM des services / mai ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français FB Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.