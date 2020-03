Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE MONDE jusqu'au 6 mars Reuters • 02/03/2020 à 17:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MARDI 3 MARS BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / février - 11h00 Prix à la production en zone euro / janvier - 11h00 Taux de chômage en zone euro / janvier LONDRES - Audition du gouverneur Mark Carney et d'autres membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre par la commission du Trésor de la Chambre des communes (à partir de 10h30). FRANCFORT - Intervention de Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne, lors d'une conférence sur le rôle des marchés d'action et de la technologie financière (à partir de 09h00) NEW YORK - HEWLETT-PACKARD HP.N / résultats du T1 - TARGET TGT.N / résultats du T4 MERCREDI 4 MARS TOKYO - Indice PMI Markit des services définitif / février PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services définitif / février BERLIN - 08h00 Ventes au détail / janvier - 09h55 Indice PMI IHS Markit des services définitif / février LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit des services déf. zone euro / février - 10h30 Indice PMI IHS Markit des services définitif / février BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail en zone euro / janvier WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / février - 16h00 Indice ISM des services / février - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada NEW YORK - ABERCOMBIE & FITCH ANF.N / résultats du T4 JEUDI 5 MARS VIENNE - Réunion ministérielle de l'Opep WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 29 février - 14h30 Productivité, coûts du travail (révisé) / T4 - 16h00 Commandes à l'industrie / janvier SOCIÉTÉ VENDREDI 6 MARS TOKYO - Dépenses de consommation des ménages / janvier BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / janvier WASHINGTON - 14h30 Créations d'emplois, taux de chômage, salaires / février - 14h30 Balance commerciale / janvier (Rédaction de Paris)

Valeurs associées MERCK XETRA +2.06% TARGET NYSE +4.27%