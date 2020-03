Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE MONDE jusqu'au 6 mars Reuters • 04/03/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** JEUDI 5 MARS VIENNE - Réunion ministérielle de l'Opep WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 29 février - 14h30 Productivité, coûts du travail (révisé) / T4 - 16h00 Commandes à l'industrie / janvier SOCIÉTÉ VENDREDI 6 MARS TOKYO - Dépenses de consommation des ménages / janvier BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / janvier WASHINGTON - 14h30 Créations d'emplois, taux de chômage, salaires / février - 14h30 Balance commerciale / janvier (Rédaction de Paris)

Valeurs associées MERCK XETRA +1.44%