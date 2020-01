Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE MONDE jusqu'au 31 janvier Reuters • 17/01/2020 à 17:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MARDI 21 JANVIER TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon LONDRES - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / décembre BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / janvier ZURICH - UBS UBSG.S / résultats du T4 MERCREDI 22 JANVIER LONDRES - 10h30 Situation budgétaire / décembre WASHINGTON - 16h00 Reventes de logements / décembre LONDRES - Burberry BRBY.L / point sur l'activité du T3 NEW YORK - Netflix NFLX.O / résultats du T4 (après Bourse) JEUDI 23 JANVIER TOKYO - Balance commerciale / décembre FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 18 janvier NEW YORK - Intel INTC.O / résultats du T4 (après Bourse) VENDREDI 24 JANVIER Marchés fermés en Chine BERLIN - 09h30 Indices PMI IHS Markit flash / janvier LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit flash zone euro / janvier - 10h30 Indices PMI IHS Markit flash / janvier TOKYO - Inflation / décembre - Indice PMI IHS Markit manufacturier flash / janvier STOCKHOLM - Ericsson ERICb.ST / résultats du T4 LUNDI 27 JANVIER Marchés fermés en Chine PEKIN - Bénéfices dans l'industrie / décembre BERLIN - 08h00 Indice GfK du moral des ménages / février - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / janvier WASHINGTON - 16h00 Ventes de logements neufs / décembre MARDI 28 JANVIER Marchés fermés en Chine WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) - 14h30 Ventes de biens durables / décembre - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / novembre - 16h00 Indice de confiance du consommateur / janvier NEW YORK - Apple AAPL.O / résultats du T1 (après Bourse) MERCREDI 29 JANVIER Marchés fermés en Chine FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au secteur privé en zone euro / décembre WASHINGTON - 16h00 Promesses de vente immobilières / décembre - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 NEW YORK - Boeing BA.N / résultats du T4 (avant Bourse) - General Electric GE.N / résultats du T4 (avant Bourse) JEUDI 30 JANVIER Marchés fermés en Chine BERLIN - 09h55 Demandeurs d'emploi, taux de chômage / décembre - 14h00 Inflation (1re estimation) / janvier BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / janvier - 11h00 Taux de chômage en zone euro / décembre LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, rapport trimestriel sur l'inflation WASHINGTON - 14h30 PIB (1re estimation) / T4 - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 25 janvier FRANCFORT - Deutsche Bank DBKGn.DE / résultats annuels préliminaires LONDRES - Diageo DGE.L / résultats semestriels - Royal Dutch Shell RDSa.L / résultats du T4 - Unilever ULVR.L / résultats annuels VENDREDI 31 JANVIER PEKIN - Indices PMI officiels / janvier LONDRES - Sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne TOKYO - Production industrielle (1ère estimation) / décembre - Ventes au détail / décembre PEKIN - Indices PMI officiels / janvier BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / janvier - 11h00 PIB en zone euro (1re estimation) / T4 WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / décembre - 16h00 Indice de confiance du Michigan définitif / janvier NEW YORK - Caterpillar CAT.N / résultats du T4 - Exxon Mobil XOM.N / résultats du T4 (Rédaction de Paris)

