Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE MONDE jusqu'au 29 février Reuters • 25/02/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MERCREDI 26 FÉVRIER WASHINGTON - 16h00 Ventes de logements neufs / janvier JEUDI 27 FÉVRIER FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / janvier BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / février WASHINGTON - 14h30 PIB (2e estimation) / T4 - 14h30 Commandes de biens durables / janvier - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 22 février - 16h00 Promesses de ventes immobilières / janvier LONDRES - WPP WPP.L / résultats annuels VENDREDI 28 FÉVRIER TOKYO - Production industrielle, venrtes au détail / janvier BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (estimation flash) / février BERLIN - 14h00 Inflation (estimation flash) / février WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages, indice PCE / janvier - 16h00 Indice de confiance du Michigan (définitif) / février SAMEDI 29 FÉVRIER PEKIN - Indices PMI officiels / février (Rédaction de Paris)

Valeurs associées WPP LSE -4.51%