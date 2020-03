Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE FRANCE jusqu'au 6 mars Reuters • 04/03/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** JEUDI 5 MARS - JCDecaux JCDX.PA / résultats annuels (avant Bourse) - Compagnie des Alpes CDAF.PA / AG VENDREDI 6 MARS 08h45 - Balance commerciale (janvier) 08h45 - Balance des comptes courants (janvier) - EssilorLuxottica / résultats annuels - CGG / résultats annuels - Bonduelle / Résultats du premier semestre 2019-2020 - Auchan / Résultats annuels (Rédaction de Paris)

