AGENDA ECONOMIQUE FRANCE jusqu'au 31 janvier

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** JEUDI 16 JANVIER - 08h30 Renault RENA.PA / petit-déjeuner de l'Ajef avec le PDG, Jean-Dominique Senard - PSA PEUP.PA - Chiffres des ventes 2019 en volume - 18h00 Casino CASP.PA / publication chiffre d'affaires du 4e trimestre VENDREDI 17 JANVIER - 09h30 Renault RENA.PA / chiffres des ventes 2019 en volume MARDI 21 JANVIER - 19h00 Air France-KLM < AIRF.PA> / Voeux à la presse MERCREDI 22 JANVIER - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / janvier - 08h45 Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie / T1 JEUDI 23 JANVIER - 18H00 Carrefour CARR.PA / publication chiffre d'affaires du 4e trimestre VENDREDI 24 JANVIER - 06h30 Remy Cointreau RCOP.PA / publication chiffre d'affaires 9 mois LUNDI 27 JANVIER - 12h00 Demandeurs d'emploi / T4 2019 MARDI 28 JANVIER - 08h45 Construction de logements / décembre MERCREDI 29 JANVIER - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages / janvier VENDREDI 31 JANVIER - 07h30 PIB / T4 (1ère estimation) - 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / décembre - 08h45 Indice des prix à la consommation / janvier (estimation provisoire) - 09h00 BPI France / publication résultats annuels (Rédaction de Paris)

