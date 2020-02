Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE FRANCE jusqu'au 29 février Reuters • 10/02/2020 à 17:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MERCREDI 12 FÉVRIER - Kering PRTP.PA / Résultats annuels (Avant Bourse) - Amundi AMUN.PA / Résultats annuels - Unibail URW.AS / Résultats annuels - Bic BICP.PA / Résultats annuels JEUDI 13 FÉVRIER - 07h30 Chômage au sens du BIT / T4 - Airbus AIR.PA / Résultats annuels (Avant Bourse) - 06h30 Pernod Ricard PERP.PA / Résultats semestriels 2020 - Orange ORAN.PA / Résultats annuels - Vivendi VIV.PA / Résultats annuels (Après Bourse) - Capgemini CAPP.PA / Résultats annuels (Avant Bourse) - Legrand LEGD.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Rexel RXL.PA / Résultats annuels (avant Bourse) VENDREDI 14 FÉVRIER - 08h45 Créations d'entreprises / janvier - Credit Agricole CAGR.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Renault RENA.PA / Résultats annuels - EDF EDF.PA / Résultats annuels LUNDI 17 FÉVRIER - Adjudication de BTF - Faurecia EPED.PA / résultats annuels MERCREDI 19 FÉVRIER - Atos ATOS.PA / résultats annuels JEUDI 20 FÉVRIER - 08h45 Inflation (définitif) / janvier - Adjudication d'OAT MT et indexées - Accor ACCP.PA / Résultats annuels - 07h00 Axa AXAF.PA / Résultats annuels - Schneider SCHN.PA / Résultats annuels - Valeo VLOF.PA / Résultats annuels - Bouygues BOUY.PA / Résultats annuels - CNP CNPP.PA / VENDREDI 21 FÉVRIER - 09h15 Indices PMI Markit flash / février LUNDI 24 FÉVRIER - Adjudication de BTF MARDI 25 FÉVRIER - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / février MERCREDI 26 FÉVRIER - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages / février - Hermès HRMS.PA / Résultats annuels - PSA PEUP.PA / Résultats annuels - Thales TCFP.PA / Résultats annuels - Danone DANO.PA / Résultats annuels - Edenred EDEN.PA / Résultats annuels JEUDI 27 FÉVRIER - Engie ENGIE.PA / Résultats annuels - Saint-Gobain SGOB.PA / Résultats annuels - Safran SAF.PA / Résultats annuels - Veolia VIE.PA / Résultats annuels VENDREDI 28 FÉVRIER - 07h30 PIB / T4 (résultats détaillés) - 08h45 Inflation (estimation provisoire) / février - 08h45 Consommation des ménages en biens / janvier (Rédaction de Paris)

