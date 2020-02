Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE FRANCE jusqu'au 29 février Reuters • 21/02/2020 à 17:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MARDI 25 FÉVRIER - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / février - Europcar - résultats annuels (Après Bourse) - Ingenico - résultats annuels (Après Bourse) - Nexity - résultats annuels (Après Bourse) MERCREDI 26 FÉVRIER - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages / février - 08h30 Bpifrance / Le directeur général, Nicolas Dufourcq, invité de l'Association des journalistes economiques & financiers (Ajef) - Hermès HRMS.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - PSA PEUP.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Thales TCFP.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - 07h30 Danone DANO.PA / Résultats annuels - 07h00 Edenred EDEN.PA / Résultats annuels - Eiffage / Résultats annuels (Après Bourse) - Fnac Darty / Résultats annuels (Après Bourse) - Ipsos / Résultats annuels (Après Bourse) - Vilmorin / Résultats annuels (Après Bourse) JEUDI 27 FÉVRIER - Engie ENGIE.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - 06h30 Seb / résultats annuels - Saint-Gobain SGOB.PA / Résultats annuels (après Bourse) - 07h00 Safran SAF.PA / Résultats annuels - Korian / Résultats annuels (après Bourse) - Lagardère / Résultats annuels (après Bourse) - Scor / Résultats annuels (avant Bourse) - Dassault Aviation / Résultats annuels (avant Bourse) - Carrefour CARR.PA / Résultats annuels (après Bourse) - Veolia VIE.PA / Résultats annuels - Arkema / Résultats annuels (avant Bourse) - Bureau Veritas / Résultats annuels (avant Bourse) VENDREDI 28 FÉVRIER - 07h30 PIB / T4 (résultats détaillés) - 08h45 Inflation (estimation provisoire) / février - 08h45 Consommation des ménages en biens / janvier (Rédaction de Paris)

