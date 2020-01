Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE FRANCE jusqu'au 29 février Reuters • 21/01/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** MERCREDI 22 JANVIER - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / janvier - 08h45 Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie / T1 - 08h45 Indicateurs de janvier de climat des affaires / Insee JEUDI 23 JANVIER - 18h00 Carrefour CARR.PA / publication chiffre d'affaires du 4e trimestre - Adjudication des OAT MT et indexées VENDREDI 24 JANVIER - 06h30 Remy Cointreau RCOP.PA / publication chiffre d'affaires 9 mois LUNDI 27 JANVIER - 12h00 Demandeurs d'emploi / T4 2019 - Adjudication de BTF MARDI 28 JANVIER - 08h45 Construction de logements / décembre MERCREDI 29 JANVIER - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages / janvier VENDREDI 31 JANVIER - 07h30 PIB / T4 (1ère estimation) - 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / décembre - 08h45 Indice des prix à la consommation / janvier (estimation provisoire) - 09h00 BPI France / publication résultats annuels LUNDI 3 FÉVRIER - 09h50 Indice PMI Markit manufacturier définitif / janvier - Adjudication de BTF MERCREDI 5 FÉVRIER - 09h50 Indices PMI Markit des services et composite définitifs / janvier - BNP Paribas BNPP.PA / publication résultats annuels JEUDI 6 FÉVRIER - 08h45 Eenquête Insee sur les investissements dans l'industrie / janvier - Adjudication d'OAT LT - L'Oréal OREP.PA / publication résultats annuels - Total TOTF.PA / publication résultats annuels - Natixis CNAT.PA / publication résultats annuels - Sociéte Générale SOGN.PA / publication résultats annuels VENDREDI 7 FÉVRIER - 08h45 Production industrielle / décembre - 08h45 Balance commerciale / décembre - 08h45 Emploi salarié / T4 (estimation flash) LUNDI 10 FÉVRIER - Adjudication de BTF MARDI 11 FÉVRIER - Air Liquide AIRP.PA / publication résultats annuels MERCREDI 12 FÉVRIER - Kering PRTP.PA / publication résultats annuels - Amundi AMUN.PA / publication résultats annuels JEUDI 13 FÉVRIER - 07h30 Chômage au sens du BIT / T4 - Airbus AIR.PA / publication résultats annuels - 06h30 Pernod Ricard PERP.PA / publication résultats annuels VENDREDI 14 FÉVRIER - 08h45 Créations d'entreprises / janvier - Credit Agricole CAGR.PA / publication résultats annuels - Renault RENA.PA / publication résultats annuels LUNDI 17 FÉVRIER - Adjudication de BTF JEUDI 20 FÉVRIER - 08h45 Inflation (définitif) / janvier - Adjudication d'OAT MT et indexées - Accor ACCP.PA / publication résultats annuels - 06h00 Axa AXAF.PA / publication résultats annuels VENDREDI 21 FÉVRIER - 09h15 Indices PMI Markit flash / février LUNDI 24 FÉVRIER - Adjudication de BTF MARDI 25 FÉVRIER - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / février MERCREDI 26 FÉVRIER - 08h45 Enquête de conjoncture auprès des ménages / février - Hermès HRMS.PA / publication résultats annuels VENDREDI 28 FÉVRIER - 07h30 PIB / T4 (résultats détaillés) - 08h45 Inflation (estimation provisoire) / février - 08h45 Consommation des ménages en biens / janvier (Rédaction de Paris)

