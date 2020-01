Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE du vendredi 31 janvier Reuters • 30/01/2020 à 17:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Marchés fermés en Chine PARIS - 07h30 PIB / T4 (1ère estimation) - 08h45 Dépenses de consommation des ménages en biens / décembre - 08h45 Indice des prix à la consommation / janvier (estimation provisoire) - 09h00 BPI France / publication résultats annuels LONDRES - Sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne TOKYO - Production industrielle (1re estimation) / décembre - Ventes au détail / décembre PEKIN - Indices PMI officiels / janvier BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / janvier - 11h00 PIB en zone euro (1re estimation) / T4 WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / décembre - 16h00 Indice de confiance du Michigan définitif / janvier SOCIÉTÉS : NEW YORK - Caterpillar CAT.N / résultats du T4 - Exxon Mobil XOM.N , Chevron CVX.N / résultats du T4 PARIS - 09h00 BPI France / publication résultats annuels ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

Valeurs associées CATERPILLAR NYSE -0.74% CHEVRON NYSE -0.40% EXXON MOBIL NYSE -0.43%