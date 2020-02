Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE du vendredi 28 février Reuters • 28/02/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** TOKYO - Production industrielle, ventes au détail / janvier BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (estimation flash) / février BERLIN - 14h00 Inflation (estimation flash) / février WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages, indice PCE / janvier - 16h00 Indice de confiance du Michigan (définitif) / février FRANCFORT - BASF BASFn.DE / résultats annuels LONDRES - IAG ICAG.L / résultats annuels ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

Valeurs associées BASF XETRA -1.81%