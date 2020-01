Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE du vendredi 17 janvier Reuters • 17/01/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS - 09h30 Renault RENA.PA / chiffres des ventes 2019 en volume - 08h45 Solde budgétaire de l'Etat (novembre) PEKIN - PIB / T4 - Production industrielle, ventes au détail, investissement / décembre LONDRES - 10h30 Ventes au détail / décembre BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / décembre WASHINGTON - 14h30 Mises en chantier, permis de construire / décembre - 15h15 Production industrielle / décembre - 16h00 Indice de confiance du Michigan (1re estimation) / janvier ZURICH - Richemont CFR.S / Point sur l'activité à fin décembre ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.96% CIEFINRICHEMONT SIX Swiss Exchange +5.42%