AGENDA ECONOMIQUE du mercredi 5 février

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS - 09h50 Indices PMI Markit des services et composite définitifs / janvier PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services définitif / janvier BERLIN - 09h55 Indice PMI Markit des services définitif / janvier LONDRES - 10h00 Indice PMI Markit des services définitif zone euro / janvier - 10h30 Indice PMI Markit des services définitif / janvier BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail en zone euro / décembre WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / janvier - 14h30 Balance commerciale / décembre - 16h00 Indice ISM des services / janvier Sociétés: PARIS - BNP Paribas BNPP.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Vinci SGEF.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Klepierre LOIM.PA / Résultats annuels (après Bourse) FRANCFORT - Infineon IFXGn.DE / résultats du T1 - Siemens SIEGn.DE / résultats du T1 NEW YORK - General Motors GM.N / résultats du T4 ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

