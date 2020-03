Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE du mardi 3 mars Reuters • 03/03/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS - 8h45 Situation budgétaire de janvier BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / février - 11h00 Prix à la production en zone euro / janvier - 11h00 Taux de chômage en zone euro / janvier LONDRES - Audition du gouverneur Mark Carney et d'autres membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre par la commission du Trésor de la Chambre des communes (à partir de 10h30). FRANCFORT - Intervention de Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne, lors d'une conférence sur le rôle des marchés d'action et de la technologie financière (à partir de 09h00) PARIS - INTERPARFUMS IPAR.PA / résultats annuels - MANITOU MANP.PA / résultats annuels NEW YORK - HEWLETT-PACKARD HP.N / résultats du T1 - TARGET TGT.N / résultats du T4 ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

