AGENDA ECONOMIQUE du mardi 28 janvier

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Marchés fermés en Chine PARIS - 08h45 Construction de logements / décembre WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) - 14h30 Commandes de biens durables / décembre - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / novembre - 16h00 Indice de confiance du consommateur / janvier SOCIÉTÉS : PARIS - LVMH LVMH.PA / résultats annuels (après Bourse) - Interparfums IPAR.PA / CA 2019 NEW YORK - Apple AAPL.O / résultats du T1 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

Valeurs associées INTERPARFUMS Euronext Paris +1.48% LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -3.68% APPLE NASDAQ -2.94%