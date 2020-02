Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE du mardi 18 février Reuters • 18/02/2020 à 06:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** BRUXELLES : - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / janvier LONDRES : - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / janvier BERLIN : - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / février WASHINGTON : - 14h30 Indice manufacturier "Empire State" / février - 16h00 Indice NAHB du marché immobilier / février Sociétés PARIS : - Worldline WLN.PA / résultats annuels TOKYO : - AG extraordinaire de Nissan 7201.T LONDRES : - HSBC HSBA.L / résultats annuels NEW YORK : - Walmart WMT.N / résultats du T4 (avant Bourse) MADRID : - Audience de la justice sur la bataille Vivendi/Mediaset ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.49% HSBC HLDG LSE +1.07% WALMART NYSE +0.42%