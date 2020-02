Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE du jeudi 6 février Reuters • 05/02/2020 à 17:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS - 08h45 Enquête Insee sur les investissements dans l'industrie / janvier - Adjudication d'OAT LT BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / décembre BRUXELLES - 09h00 Audition de Christine Lagarde (BCE) par la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 1er février - 14h30 Productivité, coûts du travail (1re estimation) / T4 Sociétés: PARIS - Total TOTF.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Sanofi SASY.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Dassault Systèmes DAST.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Sociéte générale SOGN.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Publicis PUBP.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Natixis CNAT.PA / Résultats annuels (après Bourse) - L'Oréal OREP.PA / Résultats annuels (après Bourse) TOKYO - Toyota 7203.T / résultats du T3 HELSINKI - Nokia NOKIA.HE / résultats du T4 ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

