AGENDA ECONOMIQUE du jeudi 30 janvier

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Marchés fermés en Chine BERLIN - 09h55 Demandeurs d'emploi, taux de chômage / décembre - 14h00 Inflation (1ère estimation) / janvier BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / janvier - 11h00 Taux de chômage en zone euro / décembre LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, rapport trimestriel sur l'inflation WASHINGTON - 14h30 PIB (1re estimation) / T4 - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 25 janvier Sociétés : FRANCFORT - Deutsche Bank DBKGn.DE / résultats annuels préliminaires LONDRES - Diageo DGE.L / résultats semestriels - Royal Dutch Shell RDSa.L / résultats du T4 - Unilever ULVR.L / résultats annuels STOCKHOLM - Volvo VOLVb.ST / résultats du T4 - H&M HMb.ST / résultats annuels NEW YORK - Amazon AMZN.O / résultats du T4 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

