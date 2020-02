Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA ECONOMIQUE du jeudi 27 février Reuters • 26/02/2020 à 17:00









** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / janvier BRUXELLES - 11h00 Indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro / février WASHINGTON - 14h30 PIB (2e estimation) / T4 - 14h30 Commandes de biens durables / janvier - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 22 février - 16h00 Promesses de ventes immobilières / janvier Sociétés : PARIS - 06h30 Seb / résultats annuels - 07h00 Safran SAF.PA / Résultats annuels - 08h15 Engie ENGIE.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - Scor / Résultats annuels (avant Bourse) - Dassault Aviation / Résultats annuels (avant Bourse) - Arkema / Résultats annuels (avant Bourse) - Bureau Veritas / Résultats annuels (avant Bourse) - Korian / Résultats annuels (après Bourse) - Lagardère / Résultats annuels (après Bourse) - Carrefour CARR.PA / Résultats annuels (après Bourse) - Saint-Gobain SGOB.PA / Résultats annuels (après Bourse) LONDRES - WPP WPP.L / résultats annuels ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.33% ENGIE Euronext Paris +0.68% SAFRAN Euronext Paris -0.72% SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.44% WPP LSE -0.75%