AGENDA ECONOMIQUE du jeudi 20 février

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS - LONDRES - 10h30 Ventes au détail / janvier FRANCFORT - Compte rendu de la réunion de politique monétaire de janvier de la BCE WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 15 février - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / février BRUXELLES - 16h00 Indice de confiance du consommateur en zone euro (1re estim.) / février - 08h45 Inflation (définitif) / janvier - Adjudication d'OAT MT et indexées Sociétés : - Accor ACCP.PA / Résultats annuels (avant Bourse) - 07h00 Axa AXAF.PA / Résultats annuels - 07h00 Schneider SCHN.PA / Résultats annuels - 07h15 Air France-KLM / résultats annuels - 07h15 Bouygues BOUY.PA / Résultats annuels - CNP CNPP.PA / résultats annuels (avant Bourse) - Valeo VLOF.PA / Résultats annuels (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français FA LE POINT sur les marchés européens .EUFR La BOURSE DE PARIS WATCH/LFR Les VALEURS DU JOUR à Paris .PAFR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris RECO/FR

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.46% CNP ASSURANCES Euronext Paris +1.84% AXA Euronext Paris -0.28% BOUYGUES Euronext Paris +2.74% VALEO Euronext Paris +0.19% SCHNEIDER EL Euronext Paris +0.41%