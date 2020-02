Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA de l'actualité internationale politique et générale Reuters • 03/02/2020 à 06:00









PARIS, 3 février (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale. LUNDI 3 FEVRIER DES MOINES, Iowa - Les caucus de l'Iowa donnent le coup d'envoi des primaires en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Suivront le New Hampshire (11 février), le Nevada (22 février) et la Caroline du Sud (29 février). Le "Super Tuesday" du 3 mars avec notamment la Californie désignera environ 40% des délégués, et devrait donner une idée claire de la suite du processus. VARSOVIE (et mardi 4) - Emmanuel Macron en visite en Pologne. Début de l'examen de la réforme des retraites en commission spéciale MARDI 4 FEVRIER WASHINGTON - Donald Trump prononce son discours annuels sur l'état de l'Union. JOHANNESBURG - Ouverture du procès pour corruption de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. SAMEDI 8 FEVRIER DUBLIN - Elections législatives anticipées en Irlande sur l'initiative du Premier ministre Leo Varadkar. DIMANCHE 9 FEVRIER LOS ANGELES - 92e cérémonie des Oscars du cinéma que le "Joker" aborde en favori. Le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix est en tête des nominations (11), devançant d'une nomination "The Irishman" de Martin Scorsese, le film sur la première guerre mondiale "1917" (Sam Mendes) et "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino. La France sera représentée notamment par "Les Misérables" de Ladj Ly (film étranger) et le film d'animation "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin (film d'animation). MARDI 11 FEVRIER 15h QAG Lecture définitive du texte "lutte contre les contenus haineux sur internet." SAMEDI 15 FEVRIER MUNICH (et dimanche 16) - Conférence annuelle de Munich sur la sécurité. ABIDJAN - Manifestation à l'appel de l'Eglise catholique de Côte d'Ivoire pour une électon présidentielle pacifique en octobre. LUNDI 17 FEVRIER 16h00 Début de l'examen en séance du projet de loi "instituant un régime universel de retraite" VENDREDI 28 FEVRIER PARIS - 45e cérémonie des César, organisée par l'Académie des arts et techniques du cinéma et présidée par l'actrice Sandrine Kiberlain. Le "J'Accuse" de Roman Polanski, qui concourra dans douze catégories, est en tête des nominations. LUNDI 2 MARS JERUSALEM - Elections législatives en Israël. JEUDI 5-VENDREDI 6 MARS VIENNE - Réunion ministérielle de l'Opep, suivie de l'Opep+ DIMANCHE 15 MARS PARIS - Elections municipales en France. DIMANCHE 22 MARS PARIS - Elections municipales en France. JEUDI 26-VENDREDI 27 MARS BRUXELLES - Conseil européen. SAMEDI 4 AVRIL LONDRES - Le Parti travailliste britannique, première force de l'opposition, dévoile le nom du successeur de Jeremy Corbyn à sa tête. DIMANCHE 3 MAI LA PAZ - Election présdentielle en Bolivie. MARDI 12 MAI-SAMEDI 23 MAI CANNES - 73e édition du Festival de Cannes dont le jury sera présidé par le cinéaste new-yorkais Spike Lee. VENDREDI 12 JUIN-DIMANCHE 12 JUILLET EURO de football organisé dans douze pays. Le match d'ouverture opposera l'Italie et la Turquie au stade Olympique de Rome. Les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley, à Londres. LUNDI 13-JEUDI 16 JUILLET MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate. VENDREDI 24 JUILLET-DIMANCHE 9 AOÛT TOKYO - La capitale japonaise accueille les Jeux olympiques d'été. LUNDI 24-JEUDI 27 AOUT CHARLOTTE, Caroline du Nord - Convention nationale du Parti républicain. SAMEDI 31 OCTOBRE ABIDJAN - Election présidentielle en Côte d'Ivoire. MARDI 3 NOVEMBRE WASHINGTON - Elections aux Etats-Unis (élection présidentielle, renouvellement de la Chambre des représentants et de 35 sièges au Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain). ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français FB Les informations économiques et financières en français FA

