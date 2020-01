Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AGENDA de l'actualité internationale politique et générale Reuters • 18/01/2020 à 06:00









PARIS, 18 janvier (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale. DIMANCHE 19 JANVIER BERLIN - Sommet consacré à la situation en Libye dans la foulée des discussions à Moscou sur la proposition russo-turque de cessez-le-feu entre les forces du gouvernement d'entente nationale de Fayez al Sarraj et l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui a lancé il y a près d'un an une offensive sur Tripoli. PARIS - La ministre française des Armées, Florence Parly, est attendue au Sahel avec ses homologues d'Estonie, Suède et Portugal, trois pays prêts à épauler les militaires français de Barkhane dans la lutte contre les groupes armées djihadistes. MARDI 21 JANVIER WASHINGTON - Début du procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat des Etats-Unis pour abus de pouvoir et entrave à la justice. Compte tenu du rapport de forces au Sénat, où les républicains contrôlent 53 des 100 sièges, la procédure d'"impeachment" menée par le Parti démocrate devrait selon toute vraisemblance déboucher sur un acquittement. DAVOS, Suisse - Forum économique mondial (jusqu'au 24 janvier). MERCREDI 22 JANVIER JERUSALEM - Emmanuel Macron en Israël. DAVOS, Suisse - Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, se rencontrent au Forum économique mondial pour discuter du projet de taxe international sur le numérique. JEUDI 23 JANVIER BETHLEEM - Le président russe Vladimir Poutine s'entretient avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. MARDI 28 JANVIER WASHINGTON - Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump contraint à la démission trois semaines à peine après sa prise de fonction, comparaît devant une cour de district pour connaître sa peine. Flynn a plaidé coupable en 2017 d'avoir menti au FBI sur ses conversations avec l'ancien ambassadeur russe en poste à Washington Sergueï Kisliak. GENEVE - Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu conduit une évaluation de la situation des droits de l'homme en Turquie sur fond d'allégations d'arrestations arbitraires dans la foulée du coup d'Etat manqué de l'été 2016. VENDREDI 31 JANVIER LONDRES/BRUXELLES - Date fixée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, plus de trois ans et demi après le référendum du 23 juin 2016 par lequel un peu moins de 52% des électeurs ont voté pour le Brexit. LUNDI 3 FEVRIER DES MOINES, Iowa - Les caucus de l'Iowa donnent le coup d'envoi des primaires en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Suivront le New Hampshire (11 février), le Nevada (22 février) et la Caroline du Sud (29 février). Le "Super Tuesday" du 3 mars avec notamment la Californie désignera environ 40% des délégués, et devrait donner une idée claire de la suite du processus. SAMEDI 8 FEVRIER DUBLIN - Elections législatives anticipées en Irlande sur l'initiative du Premier ministre Leo Varadkar. DIMANCHE 9 FEVRIER LOS ANGELES - 92e cérémonie des Oscars du cinéma qu'aborde en favori le film "Joker". Le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix est en tête des nominations (11), devançant d'une nomination "The Irishman" de Martin Scorsese, le film sur la première guerre mondiale "1917" (Sam Mendes) et "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino. La France sera représentée notamment par "Les Misérables" de Ladj Ly (film étranger) et le film d'animation "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin (film d'animation). LUNDI 2 MARS JERUSALEM - Elections législatives en Israël. JEUDI 5-VENDREDI 6 MARS VIENNE - Réunion ministérielle de l'Opep, suivie de l'Opep+ DIMANCHE 15 MARS PARIS - Elections municipales en France. DIMANCHE 22 MARS PARIS - Elections municipales en France. SAMEDI 4 AVRIL LONDRES - Le Parti travailliste britannique, première force de l'opposition, dévoile le nom du successeur de Jeremy Corbyn à sa tête. DIMANCHE 3 MAI LA PAZ - Election présdentielle en Bolivie. MARDI 12 MAI-SAMEDI 23 MAI CANNES - 73e édition du Festival de Cannes dont le jury sera présidé par le cinéaste new-yorkais Spike Lee. VENDREDI 12 JUIN-DIMANCHE 12 JUILLET EURO de football organisé dans douze pays. Le match d'ouverture opposera l'Italie et la Turquie au stade Olympique de Rome. Les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley, à Londres. LUNDI 13-JEUDI 16 JUILLET MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate. VENDREDI 24 JUILLET-DIMANCHE 9 AOÛT TOKYO - La capitale japonaise accueille les Jeux olympiques d'été. LUNDI 24-JEUDI 27 AOUT CHARLOTTE, Caroline du Nord - Convention nationale du Parti républicain. MARDI 3 NOVEMBRE WASHINGTON - Elections aux Etats-Unis (élection présidentielle, renouvellement de la Chambre des représentants et de 35 sièges au Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain). ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français FB Les informations économiques et financières en français FA

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.