AGENDA de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale. MARDI 14 JANVIER DES MOINES, Iowa - Six candidats à l'investiture du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis (Joe Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Tom Steyer) débattent à Des Moines, dans l'Iowa, l'Etat qui donnera le 3 février prochain le coup d'envoi des primaires. MOSCOU - Réponse attendue du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye, au projet d'accord de cessez-le-feu avec les forces du gouvernement d'entente nationale de Fayez al Serraj élaboré par la Russie et la Turquie. RYAD (jusqu'au 15 janvier) - Visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe au Moyen-Orient. MERCREDI 15 JANVIER WASHINGTON - La "phase 1" de l'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis doit être signé à la Maison blanche. JEUDI 16 JANVIER LONDRES - Les ministres des Affaires étrangères de cinq Etats dont des ressortissants se trouvaient dans l'avion de ligne ukrainien abattu par erreur par la DCA iranienne - Ukraine, Canada, Grande-Bretagne, Suède et Afghanistan - se réunissent pour envisager une action en justice. GENEVE - Rapport de la Commission d'enquête de l'Onu sur la Syrie consacré au sort des enfants depuis le début du conflit, en mars 2011. DIMANCHE 19 JANVIER BERLIN - Le président turc Tayyip Recep Erdogan en visite en Allemagne. Sa venue devrait coïncider avec la tenue dans la capitale allemande d'un sommet consacré à la situation en Libye. Selon une source européenne, la rencontre pourrait se tenir en format "5+5" - les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu (Etats-Unis, Chine, France, Russie, Grande-Bretagne) et cinq "acteurs clefs" (Italie, Allemagne, Turquie, Egypte, Emirats arabes unis). MERCREDI 22 JANVIER JERUSALEM - Emmanuel Macron en Israël MARDI 28 JANVIER WASHINGTON - Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump contraint à la démission trois semaines à peine après sa prise de fonction, comparaît devant une cour de district pour connaître sa peine. Flynn a plaidé coupable en 2017 d'avoir menti au FBI sur ses conversations avec l'ancien ambassadeur russe en poste à Washington Sergueï Kisliak. GENEVE - Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu conduit une évaluation de la situation des droits de l'homme en Turquie sur fond d'allégations d'arrestations arbitraires dans la foulée du coup d'Etat manqué de l'été 2016. VENDREDI 31 JANVIER LONDRES/BRUXELLES - Date fixée pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, plus de trois ans et demi après le référendum du 23 juin 2016 par lequel un peu moins de 52% des électeurs ont voté pour le Brexit. LUNDI 3 FEVRIER DES MOINES, Iowa - Les caucus de l'Iowa donnent le coup d'envoi des primaires en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Suivront le New Hampshire (11 février), le Nevada (22 février) et la Caroline du Sud (29 février). Le "Super Tuesday" du 3 mars avec notamment la Californie désignera environ 40% des délégués, et devrait donner une idée claire de la suite du processus. DIMANCHE 9 FEVRIER LOS ANGELES - 92e cérémonie des Oscars du cinéma qu'aborde en favori le film "Joker". Le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix est en tête des nominations (11), devançant d'une nomination "The Irishman" de Martin Scorsese, le film sur la première guerre mondiale "1917" (Sam Mendes) et "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino. La France sera représentée notamment par "Les Misérables" de Ladj Ly (film étranger) et le film d'animation "J'ai perdu mon corps" de Jérémy Clapin (film d'animation). LUNDI 2 MARS JERUSALEM - Elections législatives en Israël. JEUDI 5-VENDREDI 6 MARS VIENNE - Réunion ministérielle de l'Opep, suivie de l'Opep+ DIMANCHE 15 MARS PARIS - Elections municipales en France. DIMANCHE 22 MARS PARIS - Elections municipales en France. SAMEDI 4 AVRIL LONDRES - Le Parti travailliste britannique, première force de l'opposition, dévoile le nom du successeur de Jeremy Corbyn à sa tête. DIMANCHE 3 MAI LA PAZ - Election présdentielle en Bolivie. VENDREDI 12 JUIN-DIMANCHE 12 JUILLET EURO de football organisé dans douze pays. Le match d'ouverture opposera l'Italie et la Turquie au stade Olympique de Rome. Les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley, à Londres. LUNDI 13-JEUDI 16 JUILLET MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate. VENDREDI 24 JUILLET-DIMANCHE 9 AOÛT TOKYO - La capitale japonaise accueille les Jeux olympiques d'été. LUNDI 24-JEUDI 27 AOUT CHARLOTTE, Caroline du Nord - Convention nationale du Parti républicain. MARDI 3 NOVEMBRE WASHINGTON - Elections aux Etats-Unis (élection présidentielle, renouvellement de la Chambre des représentants et de 35 sièges au Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain).