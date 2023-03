Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 17 mars 2023

(AOF) -

Wendel

La société d'investissement publiera ses résultats annuels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société d’investissement née en 1704 et numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 7,1 Mds€, réparti entre sociétés cotées -Bureau Veritas et Tarkett- pour 27% de l’actif brut et participations non cotées –Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, CPI… ;

- Chiffre d’affaires de 7,5 Mds€ réparti entre Bureau Veritas pour 61 %, Constantin Flexibles pour 20 %, Stahl pour 9 % et Cromology pour 8%, IHS étant mis en équivalence (1,2 M€ de revenus);

- Investissements à parts égales entre l’Europe, surtout l’Allemagne, l’Amérique du nord et les émergents dont l’Afrique avec Tsebo, Servcor, Compass et IHS et l’Inde avec Creative Polypack ;

- Modèle d'affaires :

- prise de contrôle d’entreprises leaders ou d’une participation influençant la stratégie,

- répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau,

- enveloppe d’investissement de 750 M par an et contrôle de la dette à 2,5 M€ au plus,

- taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené à compter du 2 décembre par Laurent Mignon et conseil de surveillance de 11 membres dirigé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec un ratio LTV de 6 % et des liquidités de 1,7 Mds€ à fin septembre, avec une dette au coût moyen de 1,7 % et d’une maturité de 6,6 ans.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2024 :

- portefeuille de 7 à 10 sociétés avec investissements en fonds propres de 150 à 500 M€ et saisie d’opportunités en capital-développement,

- montée du Wendel Lab à 5-10 % du capital développement,

- focalisation sur l’Europe de l’Ouest, notamment la France, et les Etats-Unis ;

- Stratégie d’innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital,

- nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale »

- déploiements SI RH et ERP Finance et renforcement de la cybersécurité,

- renforcement du Wendel Lab, à la fois en charge des investissements dans les fonds investis dans le digital et les entreprises disruptives ou directement dans des start-up (167 M€ d’engagements au total) ;

- Stratégie RSE « Être exemplaire » activant 2 leviers, le comportement en tant qu’entreprise et les stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille, d’où l’intégration de la société dans les indices ESG :

- rémunération des collaborateurs partiellement indexées sur des critères ESG,

- intégration des critères ESG dans les processus d'investissement -54 % des revenus apportés par des services ou produits à valeur ajoutée sociale et environnementale,

- éco-efficacité dans le processus opérationnel afin de réduire l'empreinte carbone,

- lancement du 1er emprunt et du 1er crédit syndiqué avec critères ESG ;

- Rotation du portefeuille en 2022 : acquisition de l’américain ACAMS, n° 1 mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent, cession de Cromology pour 869 M€ et 51 M€ engagés auprès de fonds par Wendel Lab.

Défis

- A fin septembre, repli, reflétant celui des marchés d’actions, de l'actif net réévalué, de 155,2 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Forte sensibilité à Bureau Veritas, 1er contributeur aux profits ;

- Faible exposition à la Russie et à l’Ukraine, de l’ordre de 1 % ;

- Après une croissance de 20,9 % du chiffre d’affaires des sociétés en portefeuille, à fin juin affichant toutes des croissances de leur chiffre d’affaires au 1er semestre ;

- Programmes de rachats d’actions.