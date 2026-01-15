Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 16 janvier 2026

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.
A lire aussi
-
Groenland: le Danemark, en désaccord fondamental avec Trump, obtient l'envoi d'une mission militaire européenne
Une mission militaire européenne a démarré jeudi au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington où le Danemark a acté son "désaccord fondamental" avec les Etats-Unis. Traditionnel allié des Américains ... Lire la suite
-
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé devant l'Assemblée générale jeudi les pays qui "cherchent à sonner le glas de la coopération internationale", sans toutefois les nommer, dans un contexte de "violations flagrantes du droit international". ... Lire la suite
-
Donald Trump affirme que les Etats-Unis ont besoin du Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, allié de l'Otan, pour assurer leur sécurité face à la Russie et la Chine. En réaction, le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire sur l'île arctique ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, malgré les performances du secteur technologique, l'Europe y étant moins exposée. La Bourse de Paris a perdu 0,21%, quand Francfort a gagné 0,26%, Milan 0,44% et Londres 0,54%, terminant sur un nouveau ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer