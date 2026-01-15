 Aller au contenu principal
Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 16 janvier 2026 -
information fournie par AOF 15/01/2026 à 18:01

(AOF) - Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

A lire aussi

  • Un drapeau du Groenland dans une rue à Nuuk, le 14 janvier 2026 ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    Groenland: le Danemark, en désaccord fondamental avec Trump, obtient l'envoi d'une mission militaire européenne
    information fournie par AFP 15.01.2026 18:22 

    Une mission militaire européenne a démarré jeudi au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington où le Danemark a acté son "désaccord fondamental" avec les Etats-Unis. Traditionnel allié des Américains ... Lire la suite

  • Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprime devant l'Assemblée générale à New York le 15 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Le chef de l'ONU critique les pays qui "sonnent le glas de la coopération internationale"
    information fournie par AFP 15.01.2026 18:05 

    Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé devant l'Assemblée générale jeudi les pays qui "cherchent à sonner le glas de la coopération internationale", sans toutefois les nommer, dans un contexte de "violations flagrantes du droit international". ... Lire la suite

  • Au Groenland, l'Otan face à Trump
    Au Groenland, l'Otan face à Trump
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 17:48 

    Donald Trump affirme que les Etats-Unis ont besoin du Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, allié de l'Otan, pour assurer leur sécurité face à la Russie et la Chine. En réaction, le Danemark a annoncé renforcer sa présence militaire sur l'île arctique ... Lire la suite

  • Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Les Bourses européennes terminent dispersées
    information fournie par AFP 15.01.2026 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, malgré les performances du secteur technologique, l'Europe y étant moins exposée. La Bourse de Paris a perdu 0,21%, quand Francfort a gagné 0,26%, Milan 0,44% et Londres 0,54%, terminant sur un nouveau ... Lire la suite

