Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 15 avril 2022

L’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) estime que le secteur a perdu 2.000 milliards de dollars en 2021 (environ 1.780 milliards d'euros), soit autant qu'en 2020. Crise sanitaire oblige, les arrivées de touristes internationaux sont restées de 70 à 75% inférieures à celles constatées avant la pandémie, en dépit d’arrivées qui ont rebondi pendant la saison estivale. L’OMT ne s’aventure à aucune prévision pour 2022 du fait des taux de vaccination inégaux, des nouvelles souches de Covid-19, et de la volatilité des cours du pétrole.

