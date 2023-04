Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 3 avril 2023

La société spécialisée dans les modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique indiquera ses résultats annuels.

La société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables rendra compte de ses résultats annuels.

Le spécialiste du diagnostic médical in vitro présentera ses résultats annuels.

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques rendra compte de ses résultats annuels.

La plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises communiquera ses résultats annuels.

Le spécialiste de la " Silver économie "publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre et ses résultats annuels.

Le spécialiste de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients dévoilera annoncera ses résultats annuels.

Le spécialiste du diagnostic in vitro rendra compte de ses résultats annuels.

Le spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau communiquera ses résultats annuels.

Le spécialiste dans la conception et la distribution de tests rapides annoncera ses résultats annuels.

La foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.