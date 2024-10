Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 28 octobre 2024

La société d'ingénierie et de technologie pour la transition énergétique précisera ses résultats du troisième trimestre.

Le spécialiste des prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le spécialiste des services et des solutions numériques dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

La société issue de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo rendra compte de ses résultats annuels.

Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

La société de location-entretien de textile professionnel et d'équipements d'hygiène présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le spécialiste des tests et du diagnostic précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le constructeur de terminaux et systèmes point de vente annoncera ses résultats du premier semestre.

La maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le spécialiste de la mobilité durable et connectée a présenté son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

OPmobility (ex Plastic Omnium)

Le spécialiste des capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical présentera ses résultats du troisième trimestre.

