Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 24 mars 2025

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation

Viel et Compagnie

La plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables livrera ses résultats annuels.

Le spécialiste marketing et communication indiquera ses résultats annuels.

High Co

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale dévoilera ses résultats annuels.

La plateforme de référence pilotée par l'IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client détaillera ses résultats annuels.

Le spécialiste des technologies et des services digitaux rendra compte ses résultats annuels.

Le spécialiste des hautes technologies dans les systèmes de navigation et de la robotique autonome annoncera ses résultats annuels.

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables publiera ses résultats annuels.

