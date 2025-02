Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 24 février 2025

L'expert européen en communication et data marketing rendra compte de ses résultats annuels.

Le spécialiste des solutions de marketing digital, du data et de l'imagerie 2D-3D dans l'immobilier et l'habitat livrera ses résultats annuels.

Le groupe de conseil, de services et solutions numériques rendra compte de ses résultats annuels.

La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac précisera ses résultats annuels.

Le groupe spécialisé dans la distribution de produits électroniques, de biens culturels et d'électroménager annoncera ses résultats annuels.

Le spécialiste des technologies et des services digitaux précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

La société d'essais et de certification dévoilera ses résultats annuels.

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes annoncera ses résultats annuels.

Pétrole et parapétrolier

